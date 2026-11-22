Sarı-kırmızılılar, sahada Erzurumspor ile mücadele ederken saha dışında ise soğuk hava koşulları ve yüksek rakımın getirdiği zorluklarla karşı karşıya kalacak. Göztepe bu zorlukları aşacak güce sahip.

Göztepe'yi Erzurumspor deplasmanında zorlu bir sınav bekliyor. Sarı-kırmızılılar, sahada Erzurumspor ile mücadele ederken saha dışında ise soğuk hava koşulları ve yüksek rakımın getirdiği zorluklarla karşı karşıya kalacak. Türkiye'nin en yüksek rakımlı şehirlerinden biri olan Erzurum, özellikle kış aylarında sert hava koşullarıyla dikkat çekiyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 1900 metre yükseklikte bulunan kentte oynanacak karşılaşmada hava sıcaklığının düşük olması, futbolcuların performansını etkileyebilecek önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Erzurum'un yüksek rakımı, deplasman takımları için alışılmışın dışında bir mücadele ortamı oluşturuyor. Rakım arttıkça havadaki oksijenin kısmi basıncı düşerken futbolcuların fiziksel eforu daha fazla hissedebiliyor. Özellikle yüksek tempolu oyunda nefes kontrolü ve dayanıklılık ön plana çıkıyor.

SARI-KIRMIZILI FUTBOLCULARA FARKLI BİR DENEYİM

İzmir'de deniz seviyesine yakın koşullarda antrenman yapan Göztepeli futbolcular için Erzurum'un rakımı ve iklim şartları farklı bir deneyim olacak. Sarı-kırmızılıların maç boyunca enerjilerini doğru kullanması, oyun temposunu iyi ayarlaması ve fiziksel mücadelede ayakta kalması büyük önem taşıyacak. Erzurum'un sert kış iklimi de karşılaşmanın seyrini etkileyebilecek unsurlar arasında bulunuyor. Düşük sıcaklıklar, futbolcuların ısınma sürecinden maç içerisindeki hareket kabiliyetine kadar birçok noktada belirleyici olabiliyor. Göztepe, Erzurumspor karşısında üç puan mücadelesi verirken rakibinin yanı sıra coğrafi koşullarla da baş etmek zorunda kalacak. Sarı-kırmızılıların bu zorlu deplasmanda hem rakibine hem de Erzurum'un kendine özgü şartlarına karşı nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.