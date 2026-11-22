Lüks yolcu gemisi Queen Elizabeth II, yaktığı her bir galon mazotla yalnızca 15 cm ilerler.



Dünyadaki fotokopi makinelerinde meydana gelen arızaların yüzde 23'ü, kendilerinin fotokopisini çekmek isteyen insanlar sayesinde meydana geliyor.

Dünya nüfusunun yüzde 50'si hiç telefonla konuşmamıştır



Eğer 1 saat aralıksız kulaklıkla bir şey dinlemek, kulaktaki bakteri sayısını yüzde 700 arttırıyor.

Stockholm kraliyet kütüphanesinde muhafaza edilen "Şeytan İncili" kitabının ağırlığı 350 kg'dır.



Ünlü Arap şairi Kahire Üniversitesi profesörü Şeyh Muhammed Abdul İbrahim 150 yaşında vefat etmiştir. 105 sene bekar yaşamış. 105 yaşında evlendikten sonra 5 çocuğu olmuştur.

En eski alfabe Suriye'nin Akdeniz sahilindeki Lattakiya Limanı yakınında yapılan kazı sonucu bulunmuştur. Alfabe 32 harften oluşur.

ŞAŞIRTAN KUTU

Dünyanın en kokulu camisi Tebriz şehrindeki 'Gök Mescid'dir. Mescit inşa edilirken çamuruna misk kokusu ilave edilmiştir ve 600 sene geçmesine rağmen hala mescit misk kokmaktadır.