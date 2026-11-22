New York bu hafta Şükran Günü'ne kilitlendi. Uçak ve tren biletlerinden otel odalarına, restoran rezervasyonlarından şehir içi ulaşıma kadar fiyatlar yükseliyor; yer bulmak her geçen gün zorlaşıyor.

26 Kasım Perşembe sabahı düzenlenecek Macy's Şükran Günü Geçit Töreni'ni yaklaşık 3,5 milyon kişinin New York sokaklarından izlemesi bekleniyor. Dev balonlar, gösteri grupları ve bandolar Manhattan'ı baştan başa büyük bir açık hava sahnesine çevirecek.

Şehrin vitrinleri şimdiden ışıl ışıl olsa da Noel ve yeni yıl telaşını haftaya bırakalım.

Çünkü bu haftanın kültür ve etkinlik ajandası zaten yeterince yoğun.

SEKİZ SANATÇI

Bu hafta Birleşmiş Milletler'in karşısındaki Türkevi, Türkiye'den sekiz çağdaş takı sanatçısının eserlerini New Yorklularla buluşturdu.

Ece Ermeç Üster'in küratörlüğünü yaptığı "Hand to Form: An Art to Wear Exhibition" sergisinde Arzu Altıncelik, Ayşegül Birol, Ela Cindoruk, Ezgi Okur Kızılçağlayan, Gülnur Özdağlar, Nazan Pak, Eylem Pala Uluğ ve Ali Vedad Yüner yer aldı. New York Jewelry Week kapsamında düzenlenen sergide değerli taşlardan çok sanatçının eli, düşüncesi ve malzemeyi dönüştürme biçimi öne çıktı. Plastik şişeden ahşaba, kumaştan çeliğe uzanan farklı malzemeler birer "giyilebilir sanat" eserine dönüştü. Türkevi'nin yalnızca resmî buluşmalara değil, Türkiye'nin çağdaş ve yaratıcı yüzüne de alan açması ayrıca değerliydi.

Önümüzdeki haftanın dikkat çekici etkinliklerinden biri de TUCCI'nin, yani The United Council of Commerce & Industry'nin, Manhattan'daki Taşkın Bakery'de düzenleyeceği New York Networking Night. 24 Kasım Salı günü saat 18.30'da başlayacak buluşmada, 14 Ocak 2027'de İstanbul'da yapılacak Türkiye-Amerika Ticaret ve Yatırım Zirvesi tanıtılacak. Farklı sektörlerden iş insanları, yatırımcılar ve girişimciler yeni bağlantılar kurmak üzere bir araya gelecek. Türkiye ile Amerika arasında ticaret yapmak isteyenler açısından bu tür toplantıların en önemli tarafı, büyük konuşmalardan çok aynı masa çevresinde başlayan küçük ama kalıcı bağlantılar. Etkinliğe katılım için önceden kayıt yaptırmak gerekiyor.

Bu haftanın benim için en önemli haberi ise dünyaca ünlü tenor Murat Karahan'ın Carnegie Hall konseri. Karahan, Karadağlı soprano Tamara Radjenoviç ile birlikte 27 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Carnegie Hall'un görkemli Stern Auditorium/Perelman Stage salonunda sahneye çıkacak. İki sanatçıya New York'un önemli orkestralarından Orchestra of St. Luke's eşlik edecek. Orkestrayı Darko Butorac yönetecek.

"Vissi d'Arte Gala Concert" başlıklı programda opera aryalarının yanı sıra unutulmaz film müzikleri ve klasik müzikle çağdaş yorumları buluşturan eserler seslendirilecek.

Murat Karahan'ın hikâyesi yalnızca başarılı bir opera sanatçısının kariyerinden ibaret değil. Bilkent Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde solist olarak çalışmaya başladı.

Roma'da dünyaca ünlü soprano Renata Scotto ve Santa Cecilia Akademisi Başkanı Bruno Cagli'nin öğrencisi oldu. Berlin Staatsoper'dan Wiener Staatsoper'a, Bolşoy Tiyatrosu'ndan Arena di Verona'ya kadar dünyanın en önemli opera sahnelerinde başroller üstlendi. Güçlü sesi kadar sahnedeki enerjisi ve operayı daha geniş kitlelere ulaştıran yorumuyla da öne çıktı.



KARAHAN KONSERİ

Karahan ile Radjenoviç; bu yaz Bodrum Antik Tiyatro'da da aynı sahneyi paylaşmıştı. Karahan'ın "Nessun dorma" yorumuyla öne çıktığı konser, izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlanmıştı.

Şimdi aynı iki ses, Ege'nin tarihî taşlarından New York'un en önemli konser salonlarından birine taşınıyor. Konserin Şükran Günü'nün hemen ertesi akşamına denk gelmesi de güzel bir tesadüf. New York'un alışveriş ve tatil kalabalığı içinde Carnegie Hall'un sahnesinden bir Türk tenorun sesi yükselecek. Dünyanın en önemli kültür merkezlerinden birinde Murat Karahan'ı dinlemek, yalnızca başarılı bir sanatçıyı alkışlamak anlamına gelmiyor. Türkiye'den yetişen bir sesin uluslararası yolculuğuna ve yılların emeğiyle ulaştığı noktaya tanıklık etmek anlamına geliyor. Murat Karahan'ı gönülden kutluyor, Carnegie Hall'daki bu önemli gecede kendisine başarılar diliyorum. Haftaya buluşmak dileğiyle...