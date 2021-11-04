Köksal Toptan (d. 1943) Rize kökenli bir Zonguldaklıdır. Hukuk eğitim aldı. 1977'den itibaren AP, DYP ve AK Parti'den 8 defa Zonguldak ve Bartın'dan milletvekili seçildi. Verimli bir Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. 2007'de 450 gibi rekor bir sayıyla Meclis Başkanı seçildi.

Sefa Salantur imzasıyla "Sakin Güç Köksal Toptan" adlı kitapta (Doğan kitap) Köksal Bey'in hayatı ve icraatı anlatılmaktadır.

1991'de Sovyetlerin dağılması ile bağımsızlığına kavuşan Türk Cumhuriyetlerinden on bin öğrenci getirterek Türkiye'de yüksek tahsil yapmalarını sağlayan projeyi başlatan Köksal Toptan'dır. Ayrıca yeni kurulan Türk Cumhuriyetlerini ve Balkanları Milli Eğitim Bakanı ve Meclis Başkanı olarak birçok defa ziyaret etmiştir.

İşte o ziyaretlerden bir hatıra:

ÜSKÜP'TEKİ HEYECAN

Köksal Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun at koşturduğu Balkanlar'a ilgisini hep korudu.

Milli Eğitim Bakanlığı döneminde bölge ülkeleriyle ilişkilerini sıkı tuttu, TBMM başkanıyken de rotasını Balkanlar'a çevirdi.

Dağılan Yugoslavya sonrasında kurulan ve bağımsızlığına kavuşan yedi cumhuriyetten beşini ziyaret etti. Makedonya ziyaretinden büyük heyecan duydu. Üsküp'te Türkçe'nin resmi dil olarak kabul törenine katıldı. 5 binden fazla kişi ellerinde Türk bayraklarıyla onu karşıladı. Yaptığı konuşma büyük alkış aldı. Ağlamak mı lazım, heyecandan titremek mi lazım, gülmek mi lazım karar veremedi. Tüyleri diken diken olmuştu. Yıllarca partili kalabalıklara hitap etmişti ama orada konuşma yaparken duyduğu heyecanı ömründe yaptığı hiçbir konuşmada duymadı.

MAMUŞA'DA DUYGU SELİ

Duygu seli içinde gerçekleştirdiği bu ziyaret de daha sonraki durak bir Türk şehriydi: Mamuşa. Orada Toptan'ı ve heyetini miting yaparak karşıladılar. Belediye Başkanını ziyaret etti. Sohbette bir sorunların öğrendi. Mamuşa'nın domatesi çok ünlüydü ama soğuk hava deposu olmadığı için ürün çürüyordu. Bir soğuk hava deposu yapmak lazımdı. Toptan, bu işin maliyetini sordu, belediye başkanı 50 bin dolara yapılabileceğini söyledi.

Toptan, "Ben parayı bulur size gönderirim ama siz de yapacaksınız" dedi. Çok heyecanlandılar, heveslendiler. Türkiye'ye dönüşünde ilk iş bu sorunu çözmek oldu. TİKA başkanını telefonla arayarak durumu anlattı, "Ben sana ödeneğimden 50 bin dolar göndereyim" önerisinde bulundu. Konuyu TBMM Başkanlık Divanı'na taşıdı. Meclis Başkanın ödeneğinden böyle bir harcama yapılabileceği tespit edildi. Bunun üzerine Mamuşa Belediyesine soğuk hava deposu için 50 bin dolar para gönderildi ve o soğuk hava deposu yapıldı.

BİR DE ACI HATIRA

Toptan TBMM Başkanlığından bir olay anlatır. "O zamanlar milletvekilleri yabancı dil öğrensin diye meclis katkı sağlayarak isteyenleri İngilizce kursuna gönderiyordu. Faturayı getiriyorlardı, meclis de ödüyordu. Bir gün genel sekreterimiz böyle fatura getirdi bana, 'Bunu görmenizi istedim' dedi. Baktım 'ne var bunda?' dedim. Dedi ki: 'Efendim, bu milletvekili birinci kurdan yani hiç İngilizce bilmeyenlerin başladığı kurdan başlamış.' 'Olabilir' deyince, 'Ama sayın başkanım, bu milletvekili İngilizce eğitim veren çok ünlü bir üniversitenin mezunu' dedi. Şaşırdım, yakıştıramadım, çağırdım o arkadaşı, faturayı verdim ona, 'git bunu öde' dedim, mahcup oldu gitti."