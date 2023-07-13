Askerlik kutsal hizmet

Bizim kültürümüzde ve geleneğimizde askerlik hizmeti kutsaldır. Asker ocağı "Peygamber Ocağı" kabul edilir. Evlenmek, iş kurmak, kalıcı bir meslekte söz sahibi sahibi olma girişiminde bulunmak askerlikle ilişkilendirilir.

Son yıllarda nüfusumuz çok arttı. Askerlik çağına gelmiş gençlerin hepsini silah altına almaya gerek kalmadı. Bu yüzden askerlik süresi hayli kısaldı. Ayrıca bedelli askerlik uygulaması çıktı. Önceleri buna iyi gözle bakılmazdı ama zamanla alışıldı. Askerlik bir vatan hizmetidir. Bunu dileyen parasıyla yapar, isteyen bedeniyle yerine getirir. Memleketimizin paraya da ihtiyacı var.

Anadolu'da, kırsal kesimde askerlik hala eski önemini ve kutsallığını sürdürüyor. Doğru dürüst askerliğini yapmayan genç toplum içinde saygınlığını kaybeder.

Dr. Selahattin Aktaş (d. 1954) eli alem tutan bir emekli hekimdir. "Bir çocuk Cerrahının Anıları" adıyla hatıralarının yazmış. İçinde ibret dolu, insanımıza dokunan, iyisiyle kötüsüyle onları tanıtan güzel yazılar var.

Doktorumuz askerlik hizmetini 1982'de Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nda yapmış. Oradaki bir askerlik hatırasını sunuyorum:

KIBRIS'TA BİR ASKER

Güzel ülkemde her çeşit insan var. Kimisi askerden kaçar kimisi baba parası ile atlatmaya çalışır, kimisi çürük raporu alır, kimisi askere gideceğim diye yırtınır bazen de canını hiçe sayar.

Kıbrıs'ta Yeşil hat boyunca dağılmış bölüklerdeki hastaları muayene ve tedavi edip karargah bölüğüne dönüyorum, günlük rutinim bu. Bölükler arası bir buçuk-iki kilometre kadar ve ortalama her iki yüz metrede bir nöbetçi kulübeleri var. Kulübelerdeki askerler ayakta durdukları için göğüsten yukarılar mutlaka görünür.

Bir sabah vizite giderken kulübenin birinin boş olduğu dikkatimi çekti. Asker görünmüyordu, nöbetçinin olmaması mümkün değildi, demek ki bir problem vardı. Hemen ambulanstan inerek yola otuz metre kadar uzaktaki nöbetçi külübesine gittiğimde erin yerde yattığını, tüfeğinin elinden düşüldüğünü gördüm. Yerde yatıyor ama normal bir yatış değil, ağzından köpükler geliyor, kol ve bacakları kasılıyor, bir epilepsi nöbeti geçiriyor.

VATAN HİZMETİ

İlk muayeneyi yerinde yaparak solunum sistemini açtım, dilini ısırmamasını sağladım, kendisine zarar vermemesi için kol ve bacaklarını şoförlüğümü yapan erle beraber kontrollü şekilde tuttuk. Nöbetin sonlanmasını bekledik. Ambulansla hemen önce bölüğe götürdüm sonra Girne'deki asker hastane sevk ettim.

Nöroloji muayenesi sonucu Grand Mal Epilepsisi olduğ ortaya çıktı, raporlarla askerliğine son verilmedi ama nöbetsiz geri hizmete alındı.

Ben tabii ki takibe aldım, sık sık bu eri muayene ettim. Yıllardır var olan bu hastalığını askerlik öncesi muayenelere söylememesinin nedeni asıl üzücü olandı. "Komutanım ben öncelikle vatanıma askerlik hizmeti yapmak istiyorum. Bir de askerden muaf olsam beni köyde çürük diye adam yerim koymazlar evlenmek istediğimde bana kız vermezler" dedi.

(Op. Dr. Selahattin Aktaş, Bir Çocuk Cerrahının Anıları, Okumuşlar yayıncılık, İstanbul, 2021)