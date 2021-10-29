Yaşadığımız coğrafyanın bize sunduğu en büyük zenginliklerinden biri, hiç şüphesiz bereketin simgesi zeytin ağacı. Bu vesileyle zeytin hasadının başladığı bu günlerde bütün üreticilerimize bereketli bir hasat diliyorum. Akhisar, Türkiye'nin en büyük zeytin bölgesi. Zeytinyağında ise markalaşma ve tanıtım atağındalar.

Ege'nin üretim ambarı olan Akhisar, tarih boyunca birçok kültür ve medeniyetin önemli merkezlerinden biri oldu. Uzun yıllar da tütün üretiminin başkentiydi. Şimdi zeytin ve zeytinyağı üretiminde, özellikle sofralık zeytin konusunda Türkiye'nin en önemli üretim merkezi konumunda.

14 milyon zeytin ağacıyla Türkiye'deki tüm rakiplerini geride bırakan, zeytin ve zeytinyağı kalitesiyle en üst sıraya oturan Akhisar, zeytinini "insanlık mirası" olarak görüyor ve bu kimliği dünya markası yapmak için gece gündüz demeden proje üretiyor

21 ALTIN MADALYA SAHİBİ

Akhisar'da uyguladığı yenilikler ve farklı bakış açısıyla özellikle Blend (karışım) olarak, dünyada birçok uluslararası ödüle layık görülen Palamidas Zeytinyağı, özel bir marka olarak dikkat çekiyor. Palamidas, vizyoner başkanı Bahri İlkbahar'la her geçen gün daha da büyüyor.

Palamidas'ın uluslararası yarışmalara katılarak, İsrail, Arjantin, İngiltere başta olmak üzere birçok farklı ülkede 21 altın madalya kazanması bunun en önemli göstergesi... İOOC (Uluslararası Zeytin Konseyi), dünyanın en büyük zeytinyağı organizasyonudur, zeytin veya zeytinyağı gibi zeytinlerden elde edilen ürünler üreten devletlerarası bir kuruluş... Palamidas, bu kuruluş tarafından, dünya genelinde zeytinde 'Uslu' ve 'Trilya'dan karışım Blend yağda dünyanın en iyi 20 firmasından birisi seçildi. Blend (karışım) yağda ise Türkiye'nin en iyisi.

TÜTÜNCÜ BİR AİLENİN ÇOCUĞU

Bahri İlkbahar...Makedon göçmeni Akhisar Mecidiye köyünden, tütüncü bir ailenin çocuğu.

Rusya'ya iş için gitmiş orada Türk firmalarında çalışmış... Rusça öğrenmiş, müdürlük seviyesine yükselmiş. Sonra da Türkiye'ye dönüp, bölgesine, köyüne, zeytincilik sektörüne değer ve anlam katan başarılı çalışmalar yürütmüş bir isim. Ortakları Şevki Batum ve Ferzan Batum'la birlikte büyük başarılara imza atıyor.

2016 yılında hazır fabrikayı satın almış Bahri İlkbahar. Önce toptan yağ işi yapmışlar. 2018 yılından itibaren ise şişelemeye başlamışlar. İyi ve kaliteli yağ yapıyorlar. Yıllık 500 ton marka ile satış yapıyorlar. Antalya'da Türkiye'nin Disneyland'ı kabul edilen en iyi çocuk otellerinden 'The Land of Lesends'a ürün veriyorlar.

Neden 'en iyi ve kaliteli' olduklarını, bu işin sırrını sorduğumda Bahri İlkbahar "Kendi zeytinliklerimizin takibini kendimiz yapıyoruz.

Polifenolleri olan yağlarımızı en iyi olması için, ürünü kasalara yarım topluyoruz ve zeytini soğuk havada bekletiyoruz. Eskiden köyümüzde presleme ile yağ çıkarıyorlardı, kokusundan yenmezdi, yüksek asitliydi. Şimdi alanında dünyanın en iyi firmalarından, Türkiye'de 5, Akhisar'da ise 1 tane olan GEA Westfalia'nın makinelerini kullanıyoruz.

Dik kazan kullanıyoruz.

Yapraksız zeytin ve enzim kullanmıyoruz.

Burada bizim zeytinliklerin olduğu bölgede, özel bir rüzgâr akımı var. Kaz dağlarından esen kuzey rüzgarı var. Zeytin, kuzey rüzgarına aşıktır.

İşimizi de sevgiyle tutkuyla, aşkla yapınca kalite ve başarı geliyor.

'Uslu' zeytinleri Akhisar'da yetişen en önemli ürün. Coğrafi işareti aldığı ve en çok üretildiği yer. Dünyadaki en önemli yetişme alanı.

'Domat' da Akhisar'a ait coğrafi işaretli özel bir ürün. Dünyada Palamidas olarak Uslu ve Domat'la ödül aldık" diye konuşuyor.

Son söz: Zeytinyağı sektörü "Erken Hasat" kültürünü yerleştirmelidir.

Zeytinyağının özel lezzetini, o kokusunu tatmak ve o havayı solumak için bölgelere bu dönemde turlar düzenlenmelidir.

Hem zeytinyağı tüketimini hem de bölgenin turizm ve kültür pazarlama stratejisi olarak destinasyonun markalaşması sağlanmalıdır. Bu konuda sivil toplumlar, odalar, yerel yönetimler ve sektörün paydaşları özel olarak çalışmalıdır.