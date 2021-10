Canınız Kayseri mantısı ya da nefis bir yaprak döner çektiyse Bayraklı’daki ‘Maharet’li ellerin hazırladığı özel lezzetleri tatmaya gidebilirsiniz

Döner kebap, ilk olarak Bursa'da yaşayan İskender Bey tarafından, yaklaşık 150 yıl önce kuzu çevirme yemeğinin yapım tekniğinden yararlanarak kemiksiz kuzu ve dana etlerinin şişe takılması ve ateş karşısında pişirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Döner eti marine edildikten sonra şişe dizme işlemi gerçekleştirilmektedir. Belirli bir yapı oluşturulması amacıyla et (yaprak ya da kıyma) tabakasının arasına gömlek ya da kuyruk yağı yerleştirilmektedir. Taşan kısımlar döner bıçağı ile tıraşlanmakta, kesik yumurta, kesik mekik veya kesik konik şekillerinden biri seçilip döner bloğuna uygulanmaktadır. Döner pişirilmesinde odun ateşli, elektrikli ve bütan gazlı olmak üzere üç farklı özellikte pişirme sistemi kullanılmaktadır. Son yıllarda bütan gazlı ocakların daha fazla tercih edildiği gözlenmektedir.

EKMEKTEN MARİNEYE...

Bu hafta lezzet durağımız döner konusunda İzmir'de marka olmuş mekanlardan olan yeni kent merkezinde, eski adliye ek binasının altında İnce Plaza'da çok özel bir mekan Maharet Döner. 7 yıllık bir mekan olan Maharet Döner, rahat ve nezih ortamında, aradığımız klasik et döner lezzetini bizlere sunuyor.

DÖNERİN BİNBİR ÇEŞİDİ

Et döneri yaptıkları dana etini Tire ve Ödemiş'ten alıyorlar, beşli set kullanıyorlar. Kuzuyu ise Balıkesir ve Tekirdağ'dan alıyorlar, sadece kuzu döş ve 20 kg altında kuzu kullanıyorlar. Eti kendileri işliyorlar, soslama ve marine için kendi özel reçeteleri var. En önemli farkları et ve lavaş odun ateşinde yapılıyor. Lavaşına özel olarak değinmek gerekiyor... Odun ateşinde pişen merdane ile açılan ince, lezzetli, sıcak lavaş ayrı bir lezzet. Lavaş üstü efsane dönerleri mutlaka denmelisiniz. Yaprak dönerde kıyma değil yüzde 70 dana, yüzde 30 kuzu döş kullanılıyor. Etler 3 gün marinasyonda dinlendiriliyor. Ev tipi patatesi de kendileri yapıyorlar. Aslında içecekler hariç her şeyi kendileri yapıyorlar.

Mercimek çorbası kemik suyunda kısık ateşte geceden fırında dinlendirilerek 8 saatte pişiriliyor. İzmir'de dört farklı noktada hizmet vermekte iken pandemi koşullarından şimdi Bayraklı'da Maharet Döner ve Maharet Mantı olarak iki noktada hizmet veriyorlar. Maharet pilav üzeri, tereyağı ile pişen pilavın üzerinde odun ateşinde pişen döner enfes lezzet Bodrum'un çökertme kebabından esinlenerek mekanın özel spesiyali kızartılmış kibrit çöpü patateslerin üzerine serpme yoğurt, sos ve tereyağı ile servis edilmektedir.

Maharet lavaş üzeri; odun ateşinde pişen dönerler, merdane ile açılıp tandırda odun ateşinde pişirilen lavaşlarla servis edilmektedir. Maharet yoğurtlu; bu özel dönerler tava yoğurdu ve özel sosla servis edilmektedir. Maharet sarma special; Tandır lavaşı ile kaşar ve döner ile sarılıp özel soslarla taş fırında fırınlanarak tava yoğurdu ve tereyağı ile servis edilmektedir. Maharet dürüm ve maharet tombik çeşitlerden de tercih edebilirsiniz. Tatlı olarak fırın sütlaç ve fıstıklı Antep katmeri tercih edebilirsiniz.

KAYSERİ MANTISI MAHARET'TE YENİR

Son söz; Döner kebap, hazır hızlı yemek sistemi içerisinde tüketilen yiyecekler arasında dünyada ilk sıralarda gelmektedir. Türk mutfağının geleneksel yiyeceği olan döner Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir. İzmir'de bu özel lezzeti odun ateşinde en özel hali ile sunan 'Maharet Döner'i kutluyorum. Lezzet yolculuğunda başarılar diliyorum.