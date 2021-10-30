Dünya mutfağından pek çok farklı yeme içme alternatifini barındıran Kovan, Bornova Park MyVia 414’ün içinde bir kaçış noktası sunuyor

Bornova Ağaçlı Yol'daki Park MyVia 414, bölgenin beklentilerine uygun olarak, restoran, kafe ve bistrolardan oluşan konseptiyle önemli bir destinasyon ve buluşma merkezi haline geldi. Modern zamanların masallarını hayata taşıyan, İzmir'in canlılığını, samimiyetini, sıcaklığını ve rahatlığını bünyesinde barındıran MyVia 414 capcanlı bir hayat sunuyor.

Sitede özellikle genç nüfusun ve öğrencilerin keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal yaşam alanları bulunuyor. Burada çarşı konseptini gençler çok sevmiş. Biz de bugünkü Lezzet Durağı'nda Park MyVia 414'ün bir cazibe merkezi olmasında büyük payı olan Kovan'dayız. Ferahlatıcı içeceklerin tadını keyifli bir ortamda çıkarmak için Kovan doğru adres. Harika içecek seçenekleri ve uygun müziklerle eğlence havasında lezzet şöleni yaşatıyor. Yazın son günlerinde akşamları konforlu dış mekanlarda, tüm hava koşullarına rağmen klimalı iç alanlarda güzel vakit geçirebilirsiniz.

PİZZADAN BONFİLEYE

Kovan, açık-kapalı 500 kişilik bir mekan. Üniversite öğrencileri ve öğretim görevlilerinden oluşan bir müşteri kitlesi var. Sabah 09:00'da kahvaltı ile başlayan servis gece 02:00'ye kadar devam ediyor. Kovan'ın geniş ve lezzetli mutfağında alanında ünlü, dünya mutfağına hakim usta şefler var. Kovan İzmir'de dünya mutfağı, İtalyan ve Türk mutfağının enfes lezzetleri, özellikle pizza çeşitleri ve makarnalar en çok tercih edilen yemekler arasında. İki farklı mayalanma yöntemi ile 48 saat dinlendirilerek elde edilen hamurdan yapılan pizzasına bayıldım.

Birbirinden lezzetli kokteyller, bu mekânı buluşmalar için özel kılıyor. Şefler tarafından sevgiyle yapılmış leziz fast foodlarının tadına bakmanızı öneririm. Popüler pizzaların veya ızgara yemeklerinin yanında içeceklerinizle keyif yapabilirsiniz. Kahvaltınızın, öğle yemeğinizin veya akşam yemeğinizin keyfini Kovan'da sürebilirsiniz. Kovan, özel etkinliklerinizi gerçekleştirebileceğiniz her türlü imkana, altyapıya, mutfağa ve servis kalitesine de sahip bir mekan. Kovan mutfağının başında tecrübeli başarılı işini sevgi ile tutku ile yapan Şef Mahmut Kaya var. 16 yıldır bu sektörde Türkiye'nin farklı yerlerinde en marka restoranlarında şeflik yapmış. İtalyan ve Meksika mutfağı alanında uzman.

KOVAN'IN GENİŞ MUTFAĞI'NDAN

SUPER STARTER; Ortaya karışık misket köfte, pane tavuk mozeralla steak, pane mantar, çubuk patates ve sosis şiş dinamik sos ile servis edilmekte

CHICKEN CIPS; İzmir'de her yerde bulamayacağınız fileto göğüs parçaları tempura tatlı ekşi sos ve kajain baharatı ile servis edilmekte. Ama ben mürekkep balığının mürekkebine batırılan Black chicken cipse bayıldım. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim.

OVAN FIRIN; Kovan patates, karışık patates var. Rende mozeralla, sosis jambon ve beşamel sos.

MEXICAN PATATES; Kaşık patates çedar peyniri meksikan fasulyeli kıyma barbekü ssos ve ev yapımı acı sos var.

SALATA ÇEŞİTLERİ; Kovan salata, roka parmesan salata, tavuklu sezar, bonfile salata, etli kinoa ve tavuklu kinoa içinde maskoin kiraz domates tavuk parçaları zeytinyağlı beyaz şarap sosu ve mor kinoa var.

FIRIN MAKARNALAR;

Tavuklu pipette, bolonez, sebzeli, dört peynirli bipette, mekan cees

DÖRT PEYNİRLİ BİPETTE; Rokfor peyniri parmesan isli sepet peynir, tulum peyniri krema peşemal sos ve masculin var. Bonfile penne, penne alfirede, penne arabitta, dört peynirli, domatesli penne

BURGER

Cheese burger, kovan burger, vejeteryan, amezik ve fıstık ezmeli burger

WRAPS

Bonfile, mexican ve kombo wraps 2 adet de krep çeşidi mevcut.

ANA YEMEKLER

Kovan Bonfile, papari, chicken mexican, şinitsel, beğendili domates soslu köfte ve ızgara tavuk göğsü, beğendili tavuk. Buraya bir not düşmek istiyorum. Ana yemekte tattığım çedar bonfilenin yanındaki pilava bayıldım. Mahmut şeften tarifini istedim. "Siyez bulgurunu haşladıktan sonra derin yağda pişiriyoruz sonrasında ise parmesan ve su ile demliyoruz. Tamamen bize özel bir ürün" dedi.

Son söz; Marka ruhu tüm işletmenin içine işlemelidir. Marka, özlemleri, tarihi uzmanlığı, zaman içerisinde oluşturduğu bilgi ve becerileriyle, bir örgütün temsil ettiği her şeyin ürünüdür. Marka aynı zamanda örgütün kurumsal değerlerini ve kültürünü de yansıtır. Son olarak ama en az diğerleri kadar önemlisi, marka, işletmenin gerçekleştirmek için çıktığı büyük rüyayı somutlar. Çıktıkları bu büyük rüyayı başarı ile götüren Kovan ekibini kutluyorum.