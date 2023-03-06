Bodrum’a bayram Altay’da hüsran

Bir tarafta ekonomik sıkıntılar ve yokluklarla mücadele eden İzmir'in köklü ekibi Altay, diğer yandan da tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden ve ilk ikiye gözünü diken Muğla'nın mütevazi temsilcisi Bodrumspor. Ege derbisinde iki takım Bodrum'da karşı karşıya gelirken, Altay beklenen sürprizi bu kez yapamadı. Son oynanan Adanaspor maçı sonrası Altay yönetimi teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yolları ayırmış, teknik direktörlüğe Tuna Üzümcü'yü getirmişti. Bu hamleye ne kadar anlam veremediysem, dün de Altay'ın hangi sistemle oynadığını kavrayamadım. Daha önce sportif direktör olarak görev yapan Tuna Üzümcü'nün elinde sihirli değnek yok ama, bu değişikliğin takıma da hiçbir olumlu yansıması olmadı. "Önce savunma" diyerek güçlü rakibi önünde 4'lü defans hattına dönen Üzümcü, kontra ataklarda Paixao'yu topla buluşturup, gol aramayı denedi. Sahada Tolga, Zeki ve Özgür gibi deneyimli isimler vardı. Ancak Altay'da Üzümcü'nün bu düşüncesini sahadaki ayaklar uygulayamadı. Siyah-beyazlılar, koca 90 dakikada birkaç cılız şut dışında neredeyse rakip kaleyi yoklayamadı. Bunun üzerine savunmada bariz hatalar gelince, Bodrumspor net ve çok rahat bir galibiyet elde etti.



BÜYÜK FARK KAÇTI

Belki yeşil-beyazlılar maçı 2-0 kazandı ama İzmir temsilcisi karşısında tarihi farkı kaçırdı. Altay kalecisi Eren Erdoğan yediği iki gole rağmen çok kritik kurtarışlara imza attı. İlk yarıda sürpriz sonuçlara imza atan Altay, dünkü sonuçla paraşütsüz düşüşünü sürdürdü. Ege'nin yüz akı Bodrumspor ise kaliteli ayaklarıyla, rakibini ciddiye alarak haklı bir galibiyet aldı. Önemli silahları Kenan Özer ve Gökdeniz'in etkili oyunuyla ilk iki iddiasını sürdürdü. Yeşil-beyazlıların bol alternatifli, önemli futbolcuları var. Teknik direktör İsmet Taşdemir ve öğrencileri, sezon sonuna kadar ilk iki yarışı içinde olacaklar. Bodrum için Süper Lig hiç de hayal değil, yeter ki destek verilsin.

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