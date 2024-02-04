İstikrarın adı Bodrum

BODRUM FK, istikrarlı bir şekilde Süper Lig inadını sürdürüyor. Uzun süredir Play-Off hattının içinde yer alan Muğla ekibi, önemli rakibi G.Birliği'nden sonra dün de deplasmanda Ümraniye'yi yenmeyi başardı. Son 5 maçın 4'ünü kazanan İsmet Taşdemir'in ekibi, kale ve savunmadaki önemli eksiklere rağmen dün de geçit vermedi. 21 maçta kalesinde sadece 15 gol gören yeşil-beyazlılar ligin fileleri en az havalanan ekibi olarak başarının tesadüf olmadığını gösterdi. Dün de İstanbul deplasmanında maçın başından sonuna kadar oyunun tek hakimiydi.

Burak ve Gökdeniz'in attığı gollerle rakibini demoralize etti, tempoyu istediği gibi ayarladı. Şimdi sırada Sakarya var.

Bodrum evinde direkt rakibini de yenerse Süper Lig şansı artar.

Futbulcular görevini yaptı, söz sırası Goca Bodrumlularda.

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