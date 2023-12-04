İki ileri bir geri

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, yine bildiğimiz gibi. Geçtiğimiz hafta zirve yolundaki rakibi Efeler 09 SFK'yı mağlup eden Kaf-Kaf, konuk ettiği alt sıralardaki rakibi Bulvarspor'a üstünlük kuramadı ve taraftarı önünde 2 puanı harcadı. Maçın başında etkili bir görüntü çizen KSK, sonralara doğru tutukluluk yaptı. Rakiplerinin puan topladığı hafta cömertçe iki puanı elinin tersiyle iten İzmir temsilcisi, her sene olduğu gibi yine ligin dibindeki takımlara puan kaptırdı. Bu maçlar zirveye oynayan takımlar için garanti gözükür ama düğümü çözen karşılaşmalar bunlardır. Bu ligin üzerinde oluşturduğu kadroyu değerlendirerek buradan puanları toplamak gerekir. Her zaman olduğu gibi cefalar Karşıyaka taraftarı maç boyunca desteğini esirgemedi ancak tribünden boynu bükük ayrıldılar. 100 yılı geçmiş bir camia takımı şu noktada arkasındaki rakiplere en az 7 8 puan takmalıydı. Bir yerde bir sıkıntı var ancak yıllardır kimse sorunu çözebilecek bir girişimde bulunmadı. Yeni yönetim, devre arasında sorunu çözmeye yönelik hamleler yaparak düğümü çözmeli. Bence İzmir ekibi, fırsatları tepmeden galibiyet ile sahadan ayrılmayı öğrenmeli. Diğer türlüsü camiayı böyle krize sokar. Silkelen Karşıyaka!

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