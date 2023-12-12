SEZON başından bu yana adeta bitik bir görüntü çizen Altay, bu hafta da Boluspor'a mağlup oldu. Rakip farketmeksizin neredeyse her takımın cepte 3 puan olarak gördüğü bir takım haline dönüşen siyah-beyazlılar, Bolu karşısında da varlık gösteremedi. Maçın başından sonuna kadar neredeyse tek bir etkili atak gerçekleştiremeyen İzmir ekibi, gelecek adına umut vermedi. İzmir temsilcisinin sancılı sürecine bu sezonki 4. teknik direktör Yusuf Şimşek'te çare olamadı.



Ligin ilk yarısının bitmesine 2 maç kala ışık vermeyen Büyük Altay, devre arasında elinde hiç oyuncu tutamayabilir. Ne diyelim taraftarın söylediği gibi "Kupalara değil acılara sevdamız."