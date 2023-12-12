  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Kupalara değil acılara sevdamız
Kupalara değil acılara sevdamız DOĞANCAN BİNGÖL

Kupalara değil acılara sevdamız

dogancan.bingol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.12.2023, 00:00

SEZON başından bu yana adeta bitik bir görüntü çizen Altay, bu hafta da Boluspor'a mağlup oldu. Rakip farketmeksizin neredeyse her takımın cepte 3 puan olarak gördüğü bir takım haline dönüşen siyah-beyazlılar, Bolu karşısında da varlık gösteremedi. Maçın başından sonuna kadar neredeyse tek bir etkili atak gerçekleştiremeyen İzmir ekibi, gelecek adına umut vermedi. İzmir temsilcisinin sancılı sürecine bu sezonki 4. teknik direktör Yusuf Şimşek'te çare olamadı.

Ligin ilk yarısının bitmesine 2 maç kala ışık vermeyen Büyük Altay, devre arasında elinde hiç oyuncu tutamayabilir. Ne diyelim taraftarın söylediği gibi "Kupalara değil acılara sevdamız."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA