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Kaf-Kaf yıkıldı DOĞANCAN BİNGÖL

Kaf-Kaf yıkıldı

dogancan.bingol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.02.2024, 00:00

SEZONA mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bugüne kadar bu düşünceyle hareket eden Karşıyaka, şampiyonluk umudunu iyice yitirdi. Evinde konuk ettiği Batman Petrolspor'a 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olarak sezonun en kötü maçını oynayan yeşil-kırmızılı ekip, sahada varlık gösteremedi. Yaklaşık 10 bin taraftarın geldiği karşılaşmada 12. adam sahadan boynu bükük, kahrolmuş bir şekilde ayrıldı.

Geçen hafta Turgutluspor, bu hafta Batman Petrol yenilgisiyle şampiyonluk iddiasını büyük ölçüde kaybeden İzmir ekibi, hayal kırıklığı yaşattı. Böyle büyük bütçeli ve ligin üstünde bir kadrosu olan takımın 2. Lig'e yükselebilmesi için bu tür maçları kazanması gerekir. Turgutlu ve Batman yenilgileri, KSK'nin fişini çekti. Kimse kusura bakmasın, bu saatten sonra Karşıyaka'yı sıkıntılı günler bekler.

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