KSK şapkadan tavşan çıkarttı

KARŞIYAKA, maç boyu varlık gösteremediği Anadolu Üniversitesi karşılaşmasından 3 puan ile ayrıldı. Aslında yazımı maçın son saniyelerinde büyük bir hüsran üzerine yazıyordum ancak sürpriz bir şekilde bir penaltı kararı ile Kaf-Kaf, sahadan üç puan ile ayrıldı. Penaltı kararının ardından tüm yeşil-kırmızılı oyuncular galibiyet gelmiş gibi sahada coşkuyla 3 puanı kutlamaya başladı. İlk devrenin son maçında taraftar ile girdiği tartışma nedeniyle 'istenmeyen adam' ilan edilen Enes Nalbanoğlu, atışı gole çevirdi ve bir kez daha kendini affettirecek o coşkuyu takıma sundu. Yeşilkırmızılı taraftarlar, arma sevgisinden ve sevdiğine sahip çıkma iç güdüsüyle fevri kararlar alıyor ancak geldiğimiz noktada kulağımda 'Karşıyaka'nın çocuğu Enes Nalbantoğlu' tezahüratları yankılanıyor. Son 5 haftada beklenen sonuçları alamamış olabilir hatta şampiyonluk yolunda havlu atmış olabilirsin ancak önümüzde İzmir temsilcisini bekleyen çok önemli maçlar ve kritik Play-Off mücadeleleri var. Hadi Karşıyaka, göster kendini kurtul şu bataklıktan. Önümüzde zor günler var. Her şeye rağmen bu 3 puan cana can kana kan kattı. Neden bu galibiyet yeni bir sayfanın habercisi olmasın ?

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