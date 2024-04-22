Karşıyaka’nın umudu Play-Off

SEZONA mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve sezon boyunca inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Karşıyaka, son yıllarda olduğu gibi yine ateş hattındaki rakibine puan kaybetti. Son haftalarda yükselişe geçen İzmir ekibi, maça kısır başladı. Rakip takımın daha çok baskılı oynadığı maçta ikinci yarı Başkent ekibi golü buldu ancak bu dakikadan sonra oyun tersine döndü. Yeşil-kırmızılılar, baskıyı artırdı ve 90. dakikada beraberliği yakaladı. Maç sanki 90 dakika değilmişçesine 7 dakikalık uzatmaya kilitlendi. KSK, maç boyu gösteremediği hırsı ve isteği son dakikalarda yakaladı hatta yüzde yüzlük bir pozisyon yakaladı ama bu fırsat gol olmadı. Direkt rakibi Batman Petrolspor ile Elazığspor'un galip geldiği hafta sahaya şampiyonluk umuduyla çıksa da İzmir temsilcisi, umudunu Play-Off'lara bıraktı. Bu hayati derecede önemli karşılaşmalarda Karşıyaka yeni bir sayfa açıp bütün sezon yaşanmamış gibi mücadeleye sıfırdan başlamalı. Bir dipnot taraftara ayırmak istiyorum. Müsabakadan günler önce 3. Lig'de eşi benzeri az görülmüş bir toplulukla Alsancak Stadı'na gelerek adeta cümbüş yaşattılar. Yaklaşık 15 bin kişilik gönüllü ordusu, alt liglere yakışmıyor. Ne yapıp edip bu bataklıktan kurtulmalı.

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