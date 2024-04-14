Bu sefer duvara tosladı

LİGİN bitmesine sayılı haftalar kala kıyasıya mücadelenin yaşandığı 2. Lig'de Play- Off yarışı veren Menemen FK, İskenderunspor engelini aşamadı. Maçın başında kalesinde gördüğü talihsiz golün ardından bir türlü düğümü çözemeyen sarı-lacivertli ekip, müsabaka boyunca onlarca atak geliştirse de Akdeniz ekibi kalesine adeta duvar ördü. Bir topu direkten dönen ve birçok kez de kaleci ile karşı karşıya kalan ancak skor üretemeyen Yılmaz Vural'ın öğrencileri, adeta saç baş yoldurdu. Rakip ise gurbette skoru bulunca geriye çekildi. İskenderunspor kalan dakikalarda daha çok savunma öncelikli ve ara ara kontra ataklara yönelik bir oyun sistemine döndü. Menemen dün gerekli baskıyı oluştursa da maalesef şans yanlarında değildi. Ligin bitmesine 3 hafta kala böyle bir kayıp tatsız oldu ancak İzmir ekibi bence hala Play- Off'un en önemli adayları arasında. Son haftalarda kayıp yaşanmazsa Play-Off müsabakalarında kartlar baştan karılır. O yüzden biraz daha dişini sık Menemen!

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