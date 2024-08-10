Daha çok yol var

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'den Süper Lig'e yükselerek devler arenasına katılan İzmir'in en köklü kulüplerinden Göztepe, 2 yılın ardından nihayet 'Süper' sahneye çıktı. Antalyaspor karşısında ilk yarı da önemli pozisyonlar bulsa da yıllardır bu ligi bilen ve tanıyan bir takım karşısında galibiyet elde etmek biraz zor oldu. Geçen senedeki kemik kadroyu koruyup yaptığı takviyelerle ligde boy göstermek isteyen İzmir ekibinde çok fazla eksik göze çarpıyor. Ön bölgede rekabeti arttıracak bir golcü mutlaka gelmeli. Kalede alternatifsizlikten Arda'yı başlatan kurmaylar, Lis'i bir an önce takıma dahil etmek zorunda. Bu keyfi bir durum değil, acil ihtiyaç. Teknik direktör Stanimir Stoilov, geçen senede gördüğümüz hücum oyununu ilk maçta tercih etmedi. Stoilov'un sahadaki tavrı biraz daha takımı ve ligi tartmaya yönelik olduğu dikkatleri çekti. Sarı-kırmızılı ekibin bu ligde alacağı çok yol var. Göztepe'nin bir sürü takviye, adaptasyon ve ligi tanımaya ihtiyacı var. İzmir temsilcisi, şanlı tarihinde bu ligdeki birçok rakibine kök söktürse de verilen aralar bazı tecrübeleri kısmen unutturuyor. Kimsenin Göz-Göz'den şampiyonluk beklentisi yok, lige tutunalım yeter.

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