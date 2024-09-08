Bazı taşların oturması gerek

GEÇEN sezon 3. Lig'deki şampiyonluk hayallerini bu seneye erteleyen Karşıyaka, sezona istediği başlangıcı yapamadı. Taraftarı önündeki ilk karşılaşmasında Kırşehir FSK ile golsüz berabere kalan İzmir temsilcisi, 90 dakika boyunca bir türlü istediği skoru bulamadı. Maçı iki bölüm olarak değerlendirirsek ilk yarı tutuk ve sahada tam olarak ne yaptığını bilmeyen bir Karşıyaka vardı. İlk devre neredeyse tek bir etkili atak geliştiremeyen Kaf-Kaf, ilk yarıyı bu şekilde tamamladı. Taraftarın desteğini arkasına alarak ikinci yarı daha etkili bir görüntü çizen yeşil-kırmızılılar, ne yaptıysa gol üretemedi, saç baş yoldurdu. Ön bölgede üretkenlikten uzak olan Karşıyaka, ikinci yarı peş peşe pozisyonlara girdi ama maç yine son 10 dakikaya kilitlendi. Yeşil-kırmızılı ekibi desteklemek için tribünlere koşan taraftarlar dert küpüne döndü. Kırşehir temsilcisini zayıf bir rakip olarak değerlendiren Karşıyaka, sahadan boynu bükük, taraftarını ise kahır çektirerek evine yolladı. Yeni sezon yeni bir sayfa olarak değerlendirelim ve bunu bir yol kazası olarak görelim. Hala bazı taşların yerine oturması gerekiyor. Umarım taşlar yerine oturduğunda rakipler farkı açmaz.

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