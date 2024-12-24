Atkılar açılsın ‘İsyan Marşı’ başlasın

ANKA kuşu gibi küllerinden doğan Göztepe, adeta bir diriliş öyküsü yazıyor. Geçen sezon yakaladığı çıkışla Süper Lig'e geri dönen sarı-kırmızılılar, 2006-2007 sezonunda amatör kümeye düştüğü son karşılaşmada ilk kez İsyan Marşı'nı söyleyerek yeniden ayağa kalkmak için dosta düşmana söz vermişti. Verdiği sözü tutan Göz-Göz marşta "Issız kuytu köşelerden, and olsun ki döneceğiz" cümlelerini gözyaşları içinde omuz omuza haykırmıştı. Cefakar Göztepe sevdalıları, takımını yalnız bırakmadı. Mücadelesinden vazgeçmeyen 'İnanmışlar Ordusu'nun rüyalarında gördüğü ve umutla beklediği günler nihayet geldi.

Tribünlerde "Göztepe'miz Avrupa'ya" tezahüratları yankılanırken, sahada rakip tanımayan Gürsel Aksel'in, Adnan Süvari'nin, Ali Artuner'in askerleri dişe diş, kana kan mücadele ediyor. Tribündeki destekçiler ise her maç sesleri kısılana kadar bağırıyor, müsabakadan önce 'Fırtınam, Felaketim, Hasretim' diyerek adeta haykırıyor. Bu ordunun öncüsü teknik direktör Stanimir Stoilov ise önderliğiyle adeta bir komutan edasıyla her müsabakada Avrupa'yı işaret ediyor. İsyan Marşı'nı canlı olarak yaşadığımız günlerde herkes bu anların kıymetini bilsin. O halde karanlık günlere, Eylül'e isyan eden 12. adam bir kez daha bağırsın: "Haykıralım Göz-Göz için, son nefesi verir gibi, şehadet getirir gibi."