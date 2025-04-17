Altay için bu sezon adeta bir hayatta kalma savaşı. Maddi sıkıntılar, yönetimsel belirsizlikler, dar kadro, düşme hattının psikolojik baskısı... Ama yine de bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyorlar. İskenderunspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyet bu çabanın küçük ama değerli bir ödülüydü. Belki oyun anlamında mükemmel bir performans sergilemediler. Belki birçok eksiğe rağmen sahadaki futbol estetikten uzak kaldı. Ama alınan bu kritik 3 puan, Altay camiası için bu haftanın en güzel haberi oldu.

"TEHLİKE HALA SÜRÜYOR"

Bu galibiyetle 24 puana ulaşan siyahbeyazlılar, 16. sırada konumlanarak umutlandı. Ancak tehlike hala çok yakın. Önlerinde zorlu bir Kepezspor maçı var. Belki de sezonun en kritik 90 dakikası olacak bu karşılaşma. Kazanırlarsa umut yeniden filizlenir. Kaybederlerse, bir alt lige daha düşecekler. Altay yıllardır nice fırtınalar atlattı. Ancak bu kez mücadele sadece sahada değil.

DESTEĞE İHTİYACI VAR

Bu takımın her zamankinden daha fazla birlikteliğe, taraftarının sesine, İzmir'in desteğine ihtiyacı var. Altay direniyor. Altay pes etmiyor. Ama bu direnişin anlam kazanması için sürdürülebilir olması şart. Bu da sadece sahadaki mücadeleyle değil, kulübün yeniden ayağa kalkmasıyla mümkün. Şimdi birlik zamanı. Şimdi Altay'ı yaşatma zamanı.