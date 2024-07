Zamanla daha iyi olacaklar

Fenerbahçe dün Lugano karşısında zaman zaman zorlandı. Bu kadar kaliteli ayaklara sahip bir takımın topa daha çok hakim olması gerekirdi. Aslında ilk maçta bunu iyi yapan ve fırsatları da değerlendiren Fenerbahçeli oyuncuların dün sanki üzerinde biraz baskı vardı. İsviçre Ligi başladığı için Lugano fizik olarak daha hazırdı. Bunu agresiflik olarak sahaya yansıttılar. İlk maçtakine benzer bir senaryo vardı. Dersine iyi çalışan konuk ekip, bu kez sertliğin ve ikili mücadelelerin dozunu artırarak boşlukları iyi kapattı. Sezona daha hazır olmanın avantajı, pas ve şut isabetiyle kendini gösteriyor. Lugano iki maçta da gerçekten harika goller attı. Ancak sarı-lacivertliler tecrübesiyle rakibine geçit vermedi.

TARAFTAR SABIRLI OLMALI

Fenerbahçe'nin eski alışkanlıklarından kurtulması gerekiyor. İlk yarıda rakip takım ilk tehlikesinde golü bulduktan sonra taraftar uyku moduna geçti. Hem Avrupa sınavı hem de sezonun iç sahadaki ilk maçında bu yakışmadı. Kötü oynayan Krunic de zaman zaman yuhalandı. Mutlak şampiyonluk parolasıyla başlanan ve her şeyin yolunda gittiği sezonda taraftar takımına güven verdiğini göstermeli. İkinci yarıda takımın tecrübeli isimleri sorumluluk aldı. Ferdi zaten müthiş bir top oynuyordu, Tadic, Dzeko ve oyuna ikinci yarıda giren Mert Hakan da ona eklendi. İrfan Can da çok kısa sürede etkili oldu. Dün tek can sıkan nokta, Fred'in sakatlanması oldu. Umarız ciddi bir sakatlığı yoktur. Çünkü Mourinho'nun oyun planında çok değerli bir isim. Şimdi sezonun ilk ciddi sınavı Lille önünde verilecek. Bence orada da tecrübeli ayaklar devreye girecektir.