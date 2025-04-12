Baskıyı lehine çevirdi

Süper Lig'de son yıllarda şampiyonluk yarışında Galatasaray varsa, çoğu zaman ipi önde göğüsleyen taraf oldu. Bunda tabii ki de çok fazla etken var ama camia olarak kenetlenmesi herhalde en çok öne çıkan faktör oluyor. Sarı-kırmızılılar önce kupada ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda çok üstün bir oyunla mağlup etti, ardından dün de Samsun deplasmanında çok önemli bir galibiyet aldı.



DERSİNE İYİ ÇALIŞMIŞLAR

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerini bu zorlu deplasmana çok iyi hazırlamış. Rakibinin kanat gücünü iyi bilen tecrübeli teknik adam, bu bölgeyi Eren ve Sallai ile iyi kapattı. Açıkçası biraz yokluktan oynayan Sallai ile ilgili maç öncesinde soru işaretleri vardı ama Macar oyuncu çok iyi bir maç çıkardı. Bence karşılaşmanın gizli yıldızlarından biriydi. Geçtiğimiz haftalarda Emre Belözoğlu'nun övgüyle bahsettiği gibi, Osimhen gerçekten bambaşka bir golcü. Rakip savunmayı sürekli yıpratan Nijeryalı golcü, adeta yerinde durmadı.

BİR OYUN KURUCU GİBİ

Her hücum opsiyonunda topla buluşmaya çalışan yıldız, sanki bir basketbol takımının oyun kurucusu gibiydi. İkinci yarının başında Samsun savunmasının hatasını da anında gole çevirerek bitiriciliğini konuşturdu. G.Saray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'e de değinmek lazım. Sezona fırtına gibi başladıktan sonra düşüşe geçmiş ve sakatlık yaşamıştı ancak güçlü döndü. Dün maçın yıldızıydı ve her topu doğru kullanmaya çalıştı. Maça iyi hazırlanan sarı-kırmızılı oyuncular çok zor bir deplasmanı tecrübeleri ve iradeleriyle kolaya çevirdiler. Lidere yakışır şekilde oynadılar. Bu galibiyet ileride çok daha önem kazanabilir. Şimdi kafa olarak rahatlayan Galatasaraylılar, takipçileri F.Bahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.