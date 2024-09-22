Osimhen farklı bir seviye

Temposu yüksek, pozisyonu bol, iki takımın da bir an olsun oyundan kopmadığı zevkli bir derbi oldu. G.Saray attı, yatmadı. F.Bahçe yedi, moral bozmadı. Sarı-kırmızılılar bir ara 3 farkı bulmasına rağmen rahatlayamadı. F.Bahçe onca çabasına rağmen savunmasını onaramadı. İkisi de 90 dakika boyunca maç 0-0'mış gibi oynadı. Bu yüzden öncelikle güzel oyun nedeniyle ezeli rakipleri tebrik etmeli. Ardından da elbette kazanana hakkını vermeli. Öncelikle Osimhen'in oyun anlayışında fark yarattığını belirtelim. Nijeryalı her pozisyonun içinde. Topu indirişi, oyunu takip edişi, kendine güvenişi ile G.Saray adına önemli bir güç, Belki dün gol atamadı ama atmış kadar oldu. Onun bu çabası diğerlerini de diri tutuyor. Bu diğerlerinin içerisinde Batshuayi ve Icardi de var tabii ki. Savunmayı da es geçmeyelim. Üst düzey bir mücadele hücum kadar etkili ve disiplinli bir oyun çıkardılar. 11'de başlayan veya sonradan giren herkes canla başla oynadı. F.Bahçe'ye gelince pozisyona girme becerisini ileride cömertçe harcayan bir görüntüdeydi. Ve başta belirttiğim defansif yanlışlar tabelayı belirledi.

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