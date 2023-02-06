Muhteşem bir karşılaşma oldu

Manisa'da gerçekten futbol adına herşey vardı. Atılan goller, kaçan goller, iki kalecinin devleşen kurtarışları ve maç sonunda bu güzel futbola galibiyet getirmeyen bir oyunla maçı bitirdiler.

Manisa FK, Yalçın Koşukavak ile ilk maçında iyi sınav verdi.

Belki kalesinde çok gol pozisyonu verdi. Ama Samsun kalesinde de çok goller kaçırdı. Maçın 97. dakikasında eğer Fernandes o golü atabilmiş olsaydı Manisa FK, bu maçı 3 puanla bitirecekti.

Yalçın Koşukavak genç bir teknik adam. Bu ligin de havasını iyi biliyor. Samsunspor karşısında takımına gereken şekilde oyun oynama fırsatı verdi. Şunu iddia ediyorum, eğer iki kaleci yani Ömer Kahveci ve rakip takımın kalecisi Szumski'nin yaptığı kurtarışlar olmasaydı bu maç 1-1 değil çok farklı gollü bir maç olurdu. Kaçan penaltıda kaleci Ömer'in duruşu Zeki Yavru'yu hata yapmaya zorladı ve topu dışarı attı. Kim ne derse desin dünkü maçın özetini sorsalar; çok muhteşem bir maç seyrettik.

Son haftaların en güzel maçını seyrettik, iki takımdan hangisi kazanırsa üzülürdük. Bence maçın hakkı beraberlikti, öyle de oldu.

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