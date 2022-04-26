Savunma hataları ve golcü sorunu

BU sezon elinde sadece Avrupa hedefi kalan Beşiktaş için Kasımpaşa maçı çok önemliydi. Valerien Ismael'in gelişiyle oyun anlamıyla seviye atlayan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de ikinci yarının flaş ekibi Kasımpaşa önünde maça daha iyi başladı. Ancak sezon başından beri herkesin dilinden düşmeyen golcü ve savunma sıkıntısı yine gün yüzüne çıktı. Final anlarında Batshuayi ve Güven'in yetersiz kalmasının üstüne birde savunma oyuncularının üst üste yaptığı hatalar eklenince konuk ekip ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda gol için tüm kozlarını oyuna sürdü. Beşiktaş'ın oyunu rakip yarı sahaya yıktığı dakikalarda ise Ertuğrul kalesinde devleşti. Maçın son 10 dakikasına girilirken yeniden sahneye çıkan Muleka fişi çekti. Kartal, Avrupa hedefi yolunda büyük yara aldı. Ancak, siyah-beyazlı kurmaylar eğer hocanın taktiğine uygun transferleri yaparsa (Bir golcü ve en az iki stoper) gelecek sezon bambaşka bir kimliğe bürünür

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın