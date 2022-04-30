  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Fenerbahçe ustasını buldu
Fenerbahçe ustasını buldu OGÜN ÖZDEMİR

Fenerbahçe ustasını buldu

Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.04.2022, 00:00

FENERBAHÇE, İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Öncelikle takımın artık bir taktiği var ve alıştığımız Fenerbahçe gibi sürekli hücumu düşünüyorlar. Zaten sarı-lacivertlilerde krema, kek, çikolata ve meyveler vardı. Ancak bu malzemeleri pastaya çevirecek bir usta yoktu. Kartal da elindeki kaliteli malzemeyle harika bir pasta çıkardı ortaya. Kanarya, son 11 maçında sadece lider Trabzonspor ile berabere kalarak müthiş bir çıkış yakaladı.

Şimdi akıllarda bir soru var. Başkan Ali Koç, Portekizli Pereira'da ısrar etmeyip İsmail Kartal'ı daha erken getirse ne olurdu? Bu sorunun cevabını maalesef asla bilemeyeceğiz. Gelelim maça. Yine Kartal'ın gelişiyle performansını artıran oyunculardan olan Rossi, geçen hafta olduğu gibi yine maçın başında sahneye çıkıp takımını rahatlattı. Oyun hakimiyetini elinden hiç bırakmayan sarı-lacivertliler, önce Serdar Dursun ardından sezonun flaş ismi Zajc ile sonuca gitti. Yukarıda belirttiğim gibi sarılacivertliler, zaten ustasını buldu. Yabancı bir usta ile macera aramaya gerek yok.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA