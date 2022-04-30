Fenerbahçe ustasını buldu

FENERBAHÇE, İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Öncelikle takımın artık bir taktiği var ve alıştığımız Fenerbahçe gibi sürekli hücumu düşünüyorlar. Zaten sarı-lacivertlilerde krema, kek, çikolata ve meyveler vardı. Ancak bu malzemeleri pastaya çevirecek bir usta yoktu. Kartal da elindeki kaliteli malzemeyle harika bir pasta çıkardı ortaya. Kanarya, son 11 maçında sadece lider Trabzonspor ile berabere kalarak müthiş bir çıkış yakaladı.

Şimdi akıllarda bir soru var. Başkan Ali Koç, Portekizli Pereira'da ısrar etmeyip İsmail Kartal'ı daha erken getirse ne olurdu? Bu sorunun cevabını maalesef asla bilemeyeceğiz. Gelelim maça. Yine Kartal'ın gelişiyle performansını artıran oyunculardan olan Rossi, geçen hafta olduğu gibi yine maçın başında sahneye çıkıp takımını rahatlattı. Oyun hakimiyetini elinden hiç bırakmayan sarı-lacivertliler, önce Serdar Dursun ardından sezonun flaş ismi Zajc ile sonuca gitti. Yukarıda belirttiğim gibi sarılacivertliler, zaten ustasını buldu. Yabancı bir usta ile macera aramaya gerek yok.