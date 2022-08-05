Lincoln böyle istedi

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Dinamo Kiev karşısında yaşadığı şoku üzerinden çabuk atmış.

F.Bahçeli futbolcular, sahaya "Başka sürpriz yaşamak istemiyoruz" diye çıkmışlar. Öyle ki sarı-lacivertliler, Çek ekibine topu göstermedi. Tribünlerin de desteğini arkasına alan yıldızlar topluluğu Kanarya, Slovacko kalesini abluka altına aldı. Dakikalar 17'yi gösterdiğinde de Emre Mor, usta bir vuruşla kilidi açtı.

Golden sonra rakip biraz daha hareketlense de Fenerbahçeli futbolcular ablukanın kırılmasına izin vermedi. Tam "İlk yarı bitti" dediğimiz anda Licoln Henrique öyle bir gol attı ki gözlerimizin pasını sildi. Emre Mor'un kazandırdığı serbest vuruşta yakın kale direğindeki örümcek ağını alan Lincoln takımını iyice rahatlattı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, Çek temsilcisinin 48. dakikada 10 kişi kalmasıyla planını daha kolay uyguladı. Lincoln maçın son bölümünde harika bir vuruşla kaleciyi yine avladı ve fişi çekti. Bu dakikadan sonra topu rakibine göstermeyen sarılacivertliler, rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı.

GOLCÜ TAKVİYESİ ŞART

Maçın kahramanı ise kuşkusuz attığı iki harika golle Lincoln oldu. Sambacı Fenerbahçeli futbolseverler başta olmak üzere herkesi kendisine hayran bıraktı.

Topu her ayağına aldığında ayrı bir keyif veriyor gerçekten. Sarı-lacivertli futbolcular birbirlerine iyice ısınmış, yeni gelen transferler de nokta atışı olmuş. Taraftarın da desteğiyle bu sene Fener'den içeride puan almak çok zor. Ancak sarı-lacivertliler, golcü sıkıntısını hala çözemedi.

Geçen seneden beri yazılarımda sık sık dile getirdim. Jesus da Dinamo Kiev ile ilk oynanan maçın ardından bu sorunu dile getirdi. Artık top yönetimde.

Lincoln ve Emre'nin önüne bitiriciliği yüksek bir golcü koyabilirse Fenerbahçe'nin bu sezon önünde kimse duramaz.