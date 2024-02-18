GEÇEN hafta aldığı Alanyaspor beraberliğinin ardından Fenerbahçe camiasında inanılmaz bir moral bozukluğu yaşandı. Aslında kaybedilen bir şey olmamasına rağmen sarı-lacivertliler uzun yıllardır süren ve son anlarda kaçan şampiyonluklar nedeniyle psikolojik olarak hassaslar. Üstüne bir de Rize'deki hava koşulları da eklenince Kanarya ilk yarıda adeta sahada yoktu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da bu zemine rağmen yanlış bir kadroyla çıkması ilk yarıdaki skorun hazırlayıcısı oldu.

Ağır zeminde teknik isimler Rizeli futbolcuların arasında adeta yok oldu. İkinci yarının başında hatasından dönen Kartal, mücadele gücü yüksek İrfan Can Kahveci, Mert Hakan ve Serdar Dursun'u sahaya sürdü. Bu değişiklikler hemen etkisini gösterirken, önce Serdar Dursun, ardında da Dzeko fileleri havalandırdı. Kalan dakikalarda iki takım da büyük bir savaş verdi. Hem birbirleriyle hem zeminle mücadele eden futbolcularda büyük yorgunluk belirtileri görüldü. Finali ise Fenerbahçe'nin hırçın ismi İrfan Can belirledi. Sonuç olarak sarı-lacivertliler, tüm olumsuzluklara rağmen aldığı kritik galibiyetle tüm camianın yüreğine su serpti. Son olarak oyuna sonradan girip maçın kaderini değiştiren isim olan İrfan Can'a büyük bir alkış. Hatasından hızlı ğine dönüp doğru hamleler yapan İsmail Kartal'a da tebrik.