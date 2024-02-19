GALATASARAY, Ankaragücü karşısında hedefe ulaşmayı ne kadar çok istediğini bizlere bir kez daha gösterdi ve şampiyon gibi oynadı. Sıkışık fikstür nedeniyle yoğun bir maç temposu içerisinde olan sarı-kırmızılılar, başkentte de maçın ilk düdüğüyle birlikte rakip takımı adeta boğdu. Aslan, bunun sonucunda son haftaların formda ismi Kerem Demirbay ve Sanchez'in attığı gollerle iki dakika içerisinde fişi çekti. Icardi'de penaltıdan attığı golle rakibin gardını tamamen düşürdü.

Fakat, şunu da söylemek gerekir. Sarı-kırmızılılar, Sparta Prag maçında olduğu gibi yine Muslera'ya dua etmeli. Çıkardığı iki net pozisyon olmasa şuan çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. İkinci yarıda da skoru korumayı bilen sarı-kırmızılılar, zor geçmesi beklenen Ankara deplasmanında rahat bir galibiyet aldı. Son olarak gol atmasa da performansıyla takımının en iyisi olan Barış Alper'e değinmeden olmaz. Yokluk anlarında teknik direktör Okan Buruk'un eline öyle rahatlattı ki. Hangi mevkide oynatılsa elinden gelenin fazlasını veriyor. Şampiyonluklarda öne çıkan isimler olur. Bu sezon sarıkırmızılılar, ipi göğüslerse tartışmasız isim Barış Alper Yılmaz olacaktır.

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