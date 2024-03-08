Belçika’da istediği aldı

FENERBAHÇE, Belçika'daki zorlu 90 dakikaya belki de bu sezonki en kötü oyunuyla başladı. Topu ayağında tutamayan sarı-lacivertliler, mücadele gücü yüksek rakibi karşısında adeta 3 top yapamazken, ilk 10 dakika içerisinde Belçika ekibi 3 korner kullandı. Maçın ilk 15 dakikasında en iyi isim Çağlar Söyüncü idi. Bir takımda en iyi isim savunmacıysa bir yanlışlık var demektir zaten. Daha sonra Fenerbahçe Samuel, Tadic ve Cengiz'in inisiyatif almasıyla kıpırdanmaya başladı ve sarı-lacivertliler, girdiği ilk pozisyonda Batshuayi ile öne geçti. 35. dakikada sakatlanan Çağlar'ın yerine oyuna dahil olan Ferdi'nin girmesiyle Fenerbahçe maça hükmetmeye başladı. İkinci yarıda da sarı-lacivertliler, Ferdi ve Tadic'in önderliğinde rakip kaleyi abluka altına aldılar. Tam rakip takım kaleye yüklendiği anlarda teknik direktör İsmail Kartal doğru hamlelerle maçı elinde tuttu. 84. dakikada Oosterwolde ve 90+3. dakikada Tadic, tur kapısını sonuna kadar araladı. Fenerbahçe maçın bazı bölümlerinde rakibi karşısında ecel terleri dökse de sonuç olarak Belçika'da istediğini aldı. Fenerbahçe taraftarı önünde turu rahatlıkla geçecektir.

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