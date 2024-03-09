Demirbay’a büyük bir alkış

Galatasaray, bu sezon özellikle evindeki maçlarda müthiş bir futbol ortaya koyuyor. Dünkü futbol ve skor da bunun en güzel örneği. Taraftarlarıyla iç içe geçen sarı-kırmızılılar, daha ilk düdük ile birlikte rakibi adeta boğuyor. Galatasaray camiasında da bu hissediliyor. Taraftarlar daha

maça çıkmadan gol atacaklarını biliyor.

Aslında Cim-Bom sahaya handikaplı bir şekilde çıkmıştı. Tamam 10 oyuncunun hepsi 11 oyuncusuydu. Fakat savunma bölgesindeki eksikler nedeniyle Berkan Kutlu stoperde başladı. Hatta maçın başında Rize Berkan'ın yavaş kalması nedeniyle az daha golü de buluyordu. Ancak Galatasaray, hücumda öyle etkili oynadı ki. Önce Köhn ardından Torreira Aslan'ı rahatlattı. Daha sonra sahneye ise Kerem Demirbay çıktı. Son haftaların golcü ismi ceza sahası dışından attığı iki harika golle rakibin fişini çekti. İlk yarıdaki skoru görenler yanılabilir. Rize kötü değildi.

Ama Galatasaraylı futbolcular daha istekli ve son vuruşlarda daha becerikliydi.



Aslan hata yapmaz

İkinci yarıda da baskın oyununu sürdürdü Galatasaray.

Golü yemesine rağmen hemen reaksiyon gösteren sarı-kırmızılılar, rakibine Kerem Demirbay ile yeniden yanıt verdi.

Son anlarda sahneye çıkan Icardi'de skora katkıda bulundu. Sonuç olarak Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında havlu atan Galatasaray, elinde kalan tek kupaya sarıldı.

Sarı-kırmızılıların kalan maçlarda da kolay kolay hata yapacağını düşünmüyorum.

Bana kalırsa düğüm Galatasaray'ın sahasında oynanacak derbide çözülecektir.

Son olarak Kerem Demirbay'a da büyük bir alkış. Hem orta alanda rakibe nefes aldırmadı. Hem de hücum organizasyonlarında takımını orkestra şefi gibi yönlendirdi. Üstüne bir de üç harika gol attı. Daha ne yapsın.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın