Efsane yola çıktı geliyor

Göztepe, kimine göre sadece bir takım. Ancak başkanından malzemecisine ve en önemli dinamiği taraftarıyla kocaman bir aile. Bu ailede acılar da sevinçler de birlikte yaşanıyor.

Avrupa'da yarı finale çıkan ilk Türk takımı olmayı başaran sarı-kırmızılılar bir vakit en dibi de gördü. O yıllarda bir de marş yazdı İzmir'in asi çocukları. "İsyan Marşı" "Issız kuytu köşelerden. And olsun ki döneceğiz" diyen camia uzun süren cefaların ardından Süper Lig'e dönmüştü. Ancak bu sevinç çok uzun sürmedi. Beş yılda izler bıraktığı en üst lige veda eden Göz-Göz, bir anka kuşu gibi küllerinden doğmak için 1.Lig'e geri döndü. Ne demişlerdi o asi çocuklar: "Biz değil miydik, tam 18 yıl bekleyen. Dertlerine dert ekleyen." Beklediler ve sevdalarından vazgeçmediler. Geçen sezon kaçan Süper Lig'e bu sene yükselebilmek için yönetim de harekete geçti. Taraftarlar ilk haftalarda hayal kırıklığı yaşayınca beklenen hamle geldi ve Stoliov takımın başına getirildi.



GÜZELYALI COŞKUYA HAZIR

Tribünler ilk maçtan Bulgar hocayı bağrına bastı. Futbol anlayışı tamamen değişmişti.

Stoliov sadece takımın üzerindeki ölü toprağı atmadı, kırgın taraftarları da tribüne çekti. Bu takım tüm acıları yaşayıp tecrübe edindiği için finallerde daha başarılı. Artık son düzlükteyiz. Göz-Göz en yakın rakibine 10 puan fark attı. Biliyoruz ki bu coşku müthiş final sonrası 14 Haziran'da tavan yapacak. O gün meşale ışıklarıyla aydınlanan Güzelyalı Sahili'nde yine haykıracak İzmir'in asi çocukları. "İzmir'in sokaklarında yürüyoruz formalarla" diyerek. Efsane'nin dönüşüne 8 maç var. Şimdi rakip Keçiörengücü.

Valizler hazır, yola çıktı geliyor.

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