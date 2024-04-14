Beşiktaş gülemedi

BEŞİKTAŞ'TA bu sezon yaşanan büyük erezyona rağmen siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar takımlarını yine yalnız bırakmadı. Yazıma onları tebrik ederek başlamak istiyorum. Samsunspor maçına gelecek olursak iki taraf için de kritik öneme sahip bir müsabakaydı. Beşiktaş, haftalar süren galibiyet hasretini sonlandırarak üçüncülük için çekiştiği Trabzonspor'un mağlup olduğu haftada aradaki puan farkını eritmek istiyordu. Samsunspor ise ligde son düzlüğe girilirken, ikinci yarıda yakaladığı çıkışı sürdürüp düşme hattıyla arasındaki bağı tamamen koparmanın hedefindeydi.

Siyah-beyazlılar, ev sahibi olmanın da vermiş olduğu özgüvenle maça iyi başladı. Kartal için sezonun tek kazanılanı olan Semih attığı golle siyah-beyazlıları öne geçirdi. İlk yarının kalan kısmı ise kalecilerin kapışmasına sahne oldu. İki takımın defans hattı da tel tel döküldü. Takımlarını ayakta tutanlar ise bir numaralı futbolcular oldu. İkinci yarıya da Beşiktaş etkili başladı. Ancak ilk yarıda olduğu gibi Karadeniz ekibi yeniden oyuna ortak oldu. Tam bu dakikalarda Samsunspor Emre ile beraberliği sağladı ve maç böyle bitti. Sonuç olarak Samsun istediğini alırken, Kartal yine gülemedi.