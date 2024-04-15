Maçın adamı Livakovic

Fenerbahçe'de camia saha dışı olaylar nedeniyle psikolojik olarak yıpranmış durumda. Bu son oynanan Konferans Ligi'ndeki Olympiakos maçında da belli olmuştu. Futbolcular, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylar silsilesini kaldıramamış.

O alışmış olduğumuz rakibi boğan, atak üstüne atak yapan Fenerbahçe gitmiş, yerine sezon bitse de gitsek anlayışı gelmiş.

Sarı-lacivertliler, ilk 30 dakikada pozisyon dahi bulamadı. Üstüne Livakovic kalesinde devleşmese ilk yarıyı farklı bir şekilde yenik kapatabilirdi. Nitekim ilk yarının sonlarında İsmail'in çıkarken kaptırdığı topta gelişen ani Karagümrük atağında Can cezayı kesti.



AYNI OYUNU OYNAMALI

Sarı-lacivertliler ikinci yarı da Batshuayi'nin oyuna girmesiyle birlikte o alışık olduğumuz düzene geri döndü. Önce Dzeko attığı klas golle skora denge getirdi. Ardından Samuel'in kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Batshuayi sarı-lacivertlileri öne geçiren golü kaydetti. Kalan dakikalar iki takımın sinir harbi olarak geçerken, Karagümrük'te iki isim oyundan atıldı. Livakovic'in de son anlarda çıkardığı iki net fırsatı da unutmamak gerek. Kanarya, önemli bir virajı dönerek moral buldu. Fenerbahçe, ikinci yarıdaki oyunu Olympiakos karşısında da gösterirse yarı final biletini kapar.

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