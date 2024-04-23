Şapkayı önüne koyup düşünmeliler

FENERBAHÇE'DE son yıllarda gelen öğrenilmiş çaresizliğin izleri var. Her sezon başı milyonlar harcanarak kurulan kadrolar, getirilen ünlü hocalar ve iddialı açıklamalar. Her sezon sonu maçları takip etmeye tövbe edip, yeni sezonla birlikte kombinesini ve formasını alıp bin bir hayal kuran taraftar. Ama sonuç son dakikada kaçan şampiyonluklar, yarı finaller... Bu sezon da sarılacivertliler, uzay takımı kurdu. Taraftar inandı, takımına sahip çıktı. Hedef belliydi dört kulvarda da şampiyonluk. Gelin görün ki ilk önce Türkiye Kupası elden kaçtı, ardından yılan hikayesine dönen Süper Kupa ezeli rakibe hediye edildi ve son olarak taktiksel yanlışlar nedeniyle Konferans Ligi'nde havlu atıldı. Elde bir tek Süper Lig şampiyonluğu kaldı. Üst üste yıkılan hayallerin üzerine bir de Sivasspor maçına çıkarken, Fenerbahçe lider Galatasaray'ın 5 puan gerisindeydi. Maça Kanarya çok tutuk başladı. Oyundaki üstünlük sarı-lacivertlilerde olsa da sert Sivas savunmasında gedik açamadı. İlk yarının sonunda Fred şapka çıkarılacak bir şutla kaleciyi avlayınca sarılacivertliler rahatladı. İkinci yarı ise nefesleri kesti. Fenerbahçe kaçtı, Sivas yakaladı. Sonuç olarak sarı-lacivertliler, elinde kalan son kulvarda da ezeli rakibinin dört puan gerisine düştü. Umarım sorumlular şapkayı önlerine alıp düşünürler...

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