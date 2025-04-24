GEÇEN sezondan beri yazıyorum. Göztepe taraftarı başarıya aç. Göztepe taraftarı Avrupa istiyor. Göztepe taraftarı yeni destanlar istiyor diye. İşte artık tam olarak o noktadayız. Sarı-kırmızılıların hocası Stanimir Stoilov, sezon başında hedefi verdi. Ligde her şey aslında istenilen gibi gidiyordu. Fakat sakatlıklar ve devre arasında yoruma açık bir şekilde yanlış transfer politikası sebebiyle hedeften uzaklaşıldı.

Göztepe'de camia Türkiye Kupası'na kilitlenmiş bir vaziyette. Aslında çifte hedef diyebiliriz. Hem seneler sonra gelecek kupa sevinci hem de yine seneler sonra gelecek Avrupa bileti. Hedefe giden yolda ise sadece iki 90'dan 180 dakika kaldı. Olur mu? Neden olmasın. Bu takım istediği zaman neler yapabildiğini bence fazlasıyla kanıtladı. Evet bir sis engeliyle karşılaştı Göztepe.

Fakat bu saatten sonra Anka Kuşu için ne Karadeniz'in sisli Fırtınası ne de İstanbul'un Aslan'ı fark etmez. Göztepe taraftarının takımına ve aslında tüm Türkiye'ye mesajı net, "İsyan Marşı 5 Kıta Dinlesin Artık Avrupa". Ya da Bulgar Teknik Adamın deyişiyle, "Bir yaz daha bekleyemem". Son olarak başta İstanbul olmak üzere depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.