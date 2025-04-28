Dev bir adım attı

Süper Lig'de geri sayım başladı. Bu sebeple ligin her bölgesinde de insanlar eline kağıt-kalem alıp önlerine de fikstür ve puan tablosunu açıp başladı hesap-kitap yapmaya. Aslında Türkiye'de sezon sonları bir matematik testi yapılsa bu hesaplamalarla uğraşanlar rekorları alt üst edebilir.

Geçen hafta Fenerbahçe'nin Kayserispor'a takılmasıyla birlikte büyük bir avantajı cebine koyan sarı-kırmızılılar, önceki gün sarı-lacivertlilerin Antep'i yenmesiyle birlikte eminimin biraz bocalamıştır. Ancak hem Fenerbahçe'nin gelen ikramlık tabakları geleneklerimiz gereğince dolu geri vermemesi ve Ali Koç'un bu seneyi saymadan gelecek seneye geçmesi moralleri anında yerine getirmiştir. Eyüpspor, son zamanlarda kötü bir dönemden geçse de her zaman tüm ekipler için zorlu bir rakip olduğunu kanıtladı.

Maçta aslında bu şekilde başladı. Ancak, sezonun adamı Osimhen ve son haftaların yıldızı Sallai ortaklığında gelen gol sarı-kırmızılıları rahatlattı. Eyüpspor ilk maçta olduğu gibi Galatasaray'ın kalesine rahat bir şekilde gelemedi.

DOĞRU HAMLE GELDİ

İkinci yarıya Buruk, sarı kartı bulunan Frankowski'yi çıkarıp Kaan'ı oyuna alarak başladı. Bu hamle hem tehlikeli hareketler yaparak kırmızı kart görme riskini ortadan kaldırma açısından hem de taktiksel anlamda Galatasaray'ın işine geldi. Kaan'ın oyuna girmesiyle birlikte sarı-kırmızılılar hücumda daha etkili bir görüntü verdi.

Ardından son haftaların golcüsü Torreira sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. Maçın yıldızı Osimhen, bensiz olmaz dedi ve o da güzel bir golle geceye damgasını vurdu.

Maçın son anlarında Morata golcülüğünü konuşturarak iki tane golle fişi çeken isim oldu. Bu maç aslında Galatasaray oyuncularının bölge fark etmeksizin ne kadar golcü bir takım olduğunu da insanlara göstermiş oldu. Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini beklediği maçta şov yaparak kazandı. Galatasaray, şampiyonluk için dev adımı attı. Zaten görünen köy kılavuz istemez. Fenerbahçeliler bile bu sezonun kayıp olduğunu kabullendi.