Çifte kupa hazırlığı

Bilmiyorum. Acaba bu maç öncesinde bile Galatasaray'ın şampiyonluğu kaptıracağına inanan var mıydı? Evet Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i farklı mağlup etmiş ve sarı-kırmızılıların olası bir yenilgisinde puan farkı da 5'e düşecekti. Fakat skora değil de oyuna bakarsak sarı-lacivertliler 2.'liği kabullenmiş durumda. Hatta başta başkan Ali Koç olmak üzere yöneticilerde yaptıkları açıklamalarla bunu dile getirdiler aslında. Tabi matematiksel olarak da her şeyi bitirmek için bu müsabaka önemliydi. Ancak müsabakaya Trabzon etkili başladı. Direkler ve Muslera Galatasaray'ın ayakta kalmasını sağladı. Sarı-kırmızılıların ilk 45 dakikada şutu yok desek abartmış olmayız. Ancak Trabzonspor farkı kaçırdı desek de yeridir. İkinci yarı da Galatasaray biraz daha toparlanmış göründü. Belki de bunda Okan Buruk'un devre arasında yaptığı konuşmada etkili olmuş olabilir. Ataklarını sıklaştıran sarı-kırmızılılar, Uğurcan Çakır'ı aşmayı başaramadı. Tam oyun monoton hale geldi dediğimiz dakikalarda yeniden vites artıran Galatasaray golü de buldu. Zor zamanların adamı 'Altın Kafa' Abdülkerim sahneye çıktı ve sarı-kırmızılıları öne geçirdi. Ardından iki hocanın taktiksel değişikliklerini izledik. Trabzonspor'un rakip kalede etkili olduğu dakikalarda sahneye çıkan 'Matador' Morata Galatasaray'ı rahatlatan golü kaydetti. Böylece Galatasaray Şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta bir puan dahi alırsa Fenerbahçe maçına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. O zaman rahatlıkla Aslan Şampi.. diyebiliriz. Hafta içinde de iki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak. Şimdi bu maçın sonucuna bakanlar Karadeniz ekibinin kupa finaline yoğunlaştığını ve bu nedenle bu skorun çıktığını düşünebilir. Ama sezon başından beri iki ekibinde maçlarını takip eden biri olarak ben Galatasaray'ın çifte şampiyonluğu kutlu olsun diyorum. Yani sarı-kırmızılılar bu hafta iki kez konvoya çıkacak.