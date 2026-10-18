Çözecek var mı?

Dört büyük kulübümüzün üç aylık kar zarar oranları açıklandı.. KAP'a bildirilen rakamlara göre tek zarar eden Beşiktaş olmuş.. Önce karlara bakalım; Finansal tablolara göre Fenerbahçe, 1 milyar 490 milyon lira ile çeyreğin en yüksek kar elde eden kulübü oldu. En büyük zarar Aslan'da Trabzonspor aynı dönemde 871,3 milyon lira, Galatasaray ise 116,13 milyon lira dönem karı bildirdi. Dört yılın şampiyonu Galatasaray'ın kar oranındaki düşüklüğe bakınız! Sarı-kırmızılılar 34,8 milyar liralık borç tutarında lider! 31,09 milyar lira borçla Fenerbahçe ve 27,9 milyar lira borçla Beşiktaş takip ediyor. Trabzonspor ise 2,9 milyar liralık toplam borçla başı ağrımayacak görüntüsü veriyor.. O kadar sponsor, bilet satışı, forma satışı, TV, reklam gelirlerine rağmen kar zarar oranlarındaki farklar futbolumuzun haline benziyor...



Rekora da yabancıyız

Milli Takımımız ve Süper Ligi'miz santrafor sıkıntısı çekerken, bu konuda Bursaspor tarafından iki ilginç rekor geldi! Yıllarca Galatasaraylı Metin Oktay ile o dönem Kocaelispor'da fırtınalar estiren Saffet Sancaklı üst üste 9 maçta gol atma başarısını gösteren Türk oyunculardı. Bu rekoru kırmak Bursaspor formasını giyen Kelechi Iheanacho'ya nasip oldu. Nijeryalı oyuncu Manchester City altyapılı. Premier Lig'de yıllarca birkaç takımda başarılı şekilde oynamış. Kısa ve başarısız İspanya kaçamağı olmuş. Sonrası yine adaya dönüş... Bursaspor'a kim kazandırmışsa tebrik ediyorum; on maçtır leblebi yer gibi gollerini üst üste sıraladı. Özellikle yıllardır santraforsuzluk özlemi çeken Fenerbahçe'nin aldıklarına bakın; scoutları ve menajerler sudan ucuz maliyetiyle bu golcüyü hiç mi görememişler!



Ismail degil çakma Zidane

Fenerbahçe'nin yenilgisinde çok büyük payı olan İsmail'i bazen tanımak mümkün değil! Oyun içinde hırsı mücadelesi top kapmaları üst düzey. Ama kritik maçlarda birden kendi kendine Zidane örnekleri vermeye kalkıyor ve takımını frenliyor. Son Aston Villa karşısında alınan 6 gollü mağlubiyetin 4'ünde onun hatası vardı! İsmail'in kendi yeteneklerini dışına çıkmaması gerek. Bakın yaşına rağmen Kante'den kimse böyle hatalar göremiyor. O da kendi yeteneklerine göre oynuyor. Bu yüzden de forma tercihinde Fransız oyuncu ilk sırada yer alıyor. Milli takımımıza da çok faydası dokunan İsmail'in eskilerin deyimiyle saha içinde takımı yakacak varyeteler yapma hevesini bırakması gerekiyor.



Yine samarlandık

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe yenilgileri Türk futbolumuzun durumunu yine hatırlattı.. Sürülerce yabancı oyuncuya verilen ülkemizden çıkan milyonlarca döviz karşılığı yine puan ve oyun fakirliğimizi gördük. Bizimkilerin oynadığı futbolsa, Barcelona ile Aston Villa'nın oynadığı uzay oyunu sanırım! Emery aslında açıkladı Onlar takım oyunu oynarken, Lamine Yamal dahil savunmaya gelip yardımcı oluyorken; bizimkiler ve taraftarlar hala Osimhen'e, Vedat Muriqi'e ve Lukaku'ya maç kazandıracak goller atsınlar diye bel bağlıyor. Aslında maç sonrası Aston Villa Teknik direktörü durumumuzu özetleyen bir cümle kurdu: "Fenerbahçe görünüşte kaliteli ve geçmişi başarılı oyunculardan kurulu ekip" dedi. Yani yine şamarlandık.