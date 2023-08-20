Göz-Göz umut verdi

Sezonun açılış maçında Sakaryaspor'a yenilen Göztepe'nin lige henüz hazır olmadığını belirtmiştim. O maçta bariz hatalar yapan bazı oyuncular bu maçta teknik heyet tarafından kesik yedi. Hiç hazır görünmeyen Ali Dere, Tijanic ve Taha hazır olmadığı için yerlerine Celil, Ümit ve Ngalina kadroya dahil edilmiş. İlk yarıda Alanyaspor'dan transfer edilen Ümit, defansta güven verdi. Yine geçen sezon gol yollarında gördüğümüz Obinna da sol bekteki yerini benimsemiş gözüküyordu. En uçta oynayan Diouf'a istenilen toplar gelmeyince, hem oyuncu hem de Göztepe ileride etkisiz kaldı. Ümraniyespor teknik heyeti savunma ve savunma önünü kalabalık tutunca Göztepeli oyuncular pozisyon bulamadı.

IKINCI YARI OYUN ÇOK DURDU

Maçın ikinci yarısındaki sakatlıklar ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle oyun çok durdu. İkinci yarıda Göztepeli oyuncular net iki pozisyondan yararlanamadı. Birinde Tijanic'in vuruşunu kaleci son anda kornere tokatladı. İkincisinde ise Billal Messaoudi'nin çaprazdan sert şutu kaleciyi geçti, fakat direkten oyun alanına geri döndü. Bu pozisyon Göztepe adına büyük şansızlıktı. Ligin çok başı olmasına rağmen uyum sorunu yine göze çarptı. Her takımın hocası gibi Göztepe hocası da ideal kadroyu kurmaya çalışıyor. İlk maça göre oynanan oyun ilerisi için umut verdi diyebiliriz. Son olarak hava topu mücadelesinde sakatlanarak kenara gelen Ogün'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.