Göztepe havalı Altay yaralı

Bir tarafta takımı neredeyse baştan aşağı yenileyen Göztepe ile diğer tarafta transfer yasaklısı olan hatta kan kaybeden Altay. İkisi için de büyük önem taşıyan bir maçtı. Bunaltıcı sıcakların sona ermesi ve sonbaharın ilk günlerinde Alsancak Stadı'ndaki derbide her iki tarafta bu maçı kazanıp milli araya moralli girmek istiyordu. Derbinin ilk yarısında orta sahada üstünlüğü ele alan Altay, tecrübeli oyuncuları Paixao, Tolga ve Ceyhun ile etkili olmaya çalıştı. Zaten maçta da ilk tehlikeli atak ev sahibi ekipten Paixao'dan geldi. Buna karşın Göztepe orta saha üstünlüğünü kaptırınca savunma arkasına atılan toplarla etkili olmak istedi. Billal girdiği iki pozisyondan yararlanamadı.

İlk yarı Altay ne yaptığını bilen bir oyun ortaya koyarken Göztepeli oyuncular savruk bir oyun sergiledi. Bunda belki hocanın 3'lü savunma oynatma tercihi de etkili oldu.



ATINÇ NUKAN HAYAT VERDİ

İkinci yarıya etkili başlayan Göztepeli oyuncular üst üste pozisyona girmeye başladı. Göztepe'de günün etkili isimlerinden Celil'in 63. dakikadaki sert şutu üst direkte patladı. İkinci yarını ortalarından itibaren özellikle Altay'ın ihtiyar delikanlıların sakatlanması sonucu oyunun sık sık durması tempoyu iyice düşürdü. Maçın son bölümünde gol için yüklenen Göztepe'nin bir topunun daha direkten dönmesi büyük şansızlık idi.

Maçın son dakikasında Altaylı oyuncuların vuruşunda Göztepe kalecisi topu çizgiden çıkardı.

Ve son anda sahne alan Atınç Göztepe'yi hayata döndürdü. Bu galibiyet Göztepe için başlangıç anlamına gelebilir. Altay'ı ise dar kadrosuyla sıkıntılı günler bekliyor.

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