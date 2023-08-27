Savunma toparlanmalı

Sıcaklardan kavrulduğumuz günlerde maç öncesi yağan yağmur, bir nebze tribünde yer alanlara nefes aldırdı. Fakat maç öyle bir başladı ki Göztepeliler serinliğe sevinemedi. Çünkü sarı-kırmızılıların hafta içinde kadrosuna kattığı kariyeri başarılarla dolu olan Lasse Nielsen öyle bir hata yaptı ki daha birinci dakika dolmadan Göztepe kalesinde golü gördü. Bu golün şoku atlatılmaya çalışılırken 15 dakikada rakip Çorum farkı ikiye çıkarınca Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarlar dondu kaldı. Ne var ki bu golden hemen sonra Göztepe'nin Diouf ile bulduğu gol sarı-kırmızılıları oyunda tuttu. Sezonun açılış maçını zemin sıkıntısından dolayı Akhisar'da oynandığı için Göztepeli taraftarlar kulüp yöneticisi Emre Can'ı her fırsatta istifaya davet etti. İzmir ekibi daha sonra ikiyi de buldu.

Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci yarıya Kokovic, aksayan Ali Dere'nin yerine Yunus Emre ile başladı. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda tek kale oynadı. Ama bir türlü topu kaleye sokmayı başaramadı.

İKİ İSME ALKIŞ

Göztepe, 3. maçında gol bulmayı başardı. Fakat, maçın başında basit hatalar sonucu yenilen iki gol yüzünden sahadan puansız ayrıldı. Diouf büyük bir golcü olduğunu gösterdi. Bu sezon sarı-kırmızılılar, gol bulmakta sıkıntı yaşamayacaktır. Özellikle takım biraz daha birbirine alıştıktan sonra.

Fakat savunma resmen sorun var diye haykırıyor. Tarkan ve Atınç iyi anlaştılar. Defansın solunda oynayan isimler ise aksıyor.

Teknik heyetin bir an önce buna bir çözüm bulması gerek. Sonuca rağmen iki ismi övmemek olmaz. Göztepe'nin sağ kanadında oynayan Ogün Bayrak ve Messaoudi harika oynadı. İkili çok iyi anlaştığı gibi, hem ofans hem defansı görevlerini çok iyi yerine getirdiler.

Zaten sarı-kırmızılıların bulduğu tehlikeli pozisyonlar da bu oyunculardan geldi.