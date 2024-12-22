Göztepe’den eksikliklere rağmen gol şov

Ligde son haftalarda özellikle deplasmanda biraz inişli çıkışlı grafik ortaya koyan Göztepe, özellikle evinde bir başka oynuyor. Bazen diyorum ki keşke Göztepe tüm maçlarını Gürsel Aksel Stadı'nda oynasa… Tabiki böyle birşeyin mümkün olmadığını biliyorum ama Göztepe, muhteşem seyircisi önünde bir başka oynuyor. Artık Gürsel Aksel Stadı, rakipler için zorlu bir deplasman oldu.

Maça gelirken ve maç başlamadan önce de gördüm ki Göztepeli taraftarlar, futbolculardan önce bu galibiyete inanmıştı.

Geçen hafta Hatayspor karşısında kaybedilen iki puan ve sonrasında Türkiye Kupası'nda gruplara kalmasına rağmen eksik oyuncularla sahaya çıkan Göztepe, ligin dişli takımlarından Rizespor önünde nasıl bir reaksiyon vereceği önemliydi. Bulgar Teknik Adam Stoilov da elindeki oyuncuları çok iyi değerlendirdi.

İlk yarıda her iki takımda orta sahada hakim olmak isteyince istenilen pozisyonlar gelmedi. Konuk takım, kanatları kapatıp ve orta alanı daraltınca Göz Göz, pozisyona girmekte zorlandı. Buna karşın Göztepe teknik heyeti de Rizespor'a karşı önlemleri aldı.

HARİKASIN MİROSHİ

Göztepe'nin savunmasında forma giyen Miroshi'ye ayrı bir parantez açmak lazım. Tijnaic'in kullandığı köşe atışında ön direkte topa iyi yükselen Miroshi takımını öne geçirdi. İlk yarının sonlarında doğru Tijanic'in vuruşu az farkla auta gitmese belki maç daha rahat geçecekti.

Göztepe'nin orta sahadaki etkili isimlerinden Tijanic, 71'de Göztepe'yi rahatlatan golü atan ismi oldu. Ceza alanı içinde topla buluşan yıldız oyuncu, düzgün bir vuruşla kalecinin müdahalesine rağmen topu filelere gönderdi. Çaykur Rizespor'un ikinci golün şokunu yaşarken bu defa yine Tijanic'in kullandığı serbest atışı iyi takip eden Miroshi, topu filelere gönderip Göztepe'yi rahatlattı.

ADAM ARAYIŞI BAŞLADI

Öte yandan hedef olarak Avrupa'yı isteyen Göztepe'de transfer komitesinin girişimlerinin sürdüğü ve bazı oyuncularla ön görüşmeler yaptıklarını da duydum. Ligin ilk yarıları zaten hep basittir, Süper Lig'de asıl lig ikinci yarı başlar. Göztepe, Avrupa hedefine gitmek istiyorsa kadro derinliğini biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Tabi bir de yazımın başında da belirttiğim gibi deplasmanlardan da galibiyetle dönmesi lazım. Sadece içeride oynanan maçları kazanmak hedefe ulaşmak için yeterli olmayacaktır