Bodrum son nefeste yıkıldı

Süper Lig'de geçen hafta evinde Sivasspor'u 2-0 yenerek düşme hattından kurtulmak adına umutlanan Bodrum FK, Trabzonspor deplasmanında istediği sonucu alamadı. Rakibine karşı iyi direnen ve önemli pozisyonlar da bulan yeşil-beyazlılar 86'ncı dakikada Pedro Malheiro'nun müthiş golüne engel olamadı ve maçı 1-0 kaybetti. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Bodrum FK, devre arasına 14 puanla 17'nci sırada girdi. Ligin ilk yarısında 16 karşılaşmaya çıkan Ege ekibi, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

UĞURCAN'I GEÇEMEDİLER

Maç boyunca puan ve puanlar almak için çaba sarfeden bir Bodrum vardı fakat gerek kadro kalitesi gerekse Trabzon'un kendi saha ve seyircisi önündeki motive oyunu, dün akşam Bodrum'un evine mutlu dönmesini engelledi. Zaman zaman Dmitrov, Seferi ve Gökdeniz'le Trabzon kalesinde büyük tehlikeler yaratan bir takım vardı fakat özellikle Gökdeniz'in altıpas üzerindeki beceriksizliği Bodrum'u bir türlü öne geçiremedi. Yalnız burada Kaleci Uğurcan'a da parantez açmak lazım. Önceki haftalardan itibaren yükselen formunu ve başarısını Bodrum'un bulduğu pozisyonlarda da devam ettirdi. Takımını ayakta tutarak ileriki dakikalarda Bodrum'un direncinin kırılmasında da büyük pay sahibi oldu.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Bu kadar pozisyon bulup da gol atamadığımız maç olmamıştır. Oyuncularımız her istediğimizi yapmaya çalıştılar. Onları tebrik ediyorum. Amacımız kazandığımız toplarla geçiş oyunu oynamaktı. Fırsatları da bulduk ama değerlendiremedik. Pedro çok güzel bir vuruşla gol attı. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz" dedi.