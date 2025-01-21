Manisa FK kan kaybediyor

1. Lig'de ikinci devre hedefini üst sıralara çıkma olarak belirleyen Manisa FK, puan kayıplarına devam ediyor. Önceki hafta Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Ümraniyespor'a 3-0 kaybeden siyah-beyazlılar dün de evinde İstanbulspor'a 1-0 yenilerek umutlarını tüketmeye başladı. Arka arkaya gelen mağlubiyetler moralleri iyiden iyiye bozarken, 26 puanla Play-Off hattının gerisinde kalan Manisa temsilcisi, 17. sıradaki Şanlıurfa'nın 1 puan önünde yer alıyor.

HAKAN ŞAPÇI ARTIK BİR ŞEYLER YAPMALI

Manisa FK'da göreve geldikten sonra ilk maçında Bandırma deplasmanından 3 puanla dönen Hakan Şapçı, takımıyla iç sahada ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor'a 3-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbulspor'a da yenilerek düşme hattına doğru yokuş aşağı giden bir takım haline geldi. Hocadan önce de takımda istikrarsızlık ve problem vardı fakat gerek yönetimin değişmesi gerekse belediyeyle arayı düzelten camiadaki o birlik havasıyla beraber takımı çok daha üst sıralarda görebileceğimizi düşünüyordum.Bu konuda camia taraftar ve biz gazeteci yorumcular olarak hayal kırıklığına uğradık. Umutlar iyice tükenmeden ve ligin dibine demir atmadan bu takımı pozitif futbol oynayan ve skor üretebilen bir ekip haline getirmek Hakan hocanın sorumluluğunda. Umuyorum ki ligin kalanında takım istikrarı ve kazanma alışkanlığı konusunda daha iyi bir Manisa FK izleyebiliriz



TEKNİK SORUMLU TÜFENKOĞLU: "ÜZGÜNÜZ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK'nın teknik Sorumlusu Mesut Tüfenkoğlu, "Üzgünüz. Kazanmayı arzuladığımız bir müsabakaya çıktık. Ama kazanıp üç puan alıp yukarılarda kendimize yer edinme düşüncesindeydik. Ama oyun dengeli bir şekilde giderken karşılık giderken karambolden bir pozisyonda 61. dakikada kalemizde golü gördük. Oyunu tekrar kontrol edip mücadelemizi sürdürdük ama yeterli olmadı bu. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Eksiklerimizi giderip Sakarya müsabakasına hazırlanmak bizim için önemli bir konu oldu. İstanbulspor'a başarılar dilerim" dedi.