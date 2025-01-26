Canın sağ olsun Göz-Göz

Sezonun ilk yarısındaki olaylı Fenerbahçe maçından sonra İstanbul'da oynanan maçın da zor geçeceğini tahmin ediyorduk. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte sahne alan Göztepeli oyuncular, nerdeyse ilk yarı tek kale oynadı ve Fenerbahçeli oyunculara sahayı dar etti desem yanılmam. Bir de Juan'ın golü gelince, "Fenerbahçe'nin kalesi düştü" dedim. Sarı-kırmızılı futbolcular bu zorlu deplasmanda galip gelmeyi kafalarına koymuş gibiydiler. Ancak bu güzel tablo, ikinci yarıda tersine döndü. İkinci yarıda Fenerbahçe yaptığı değişiklerle Göztepe'nin üzerine daha çok geldi. Maximin'in ceza sahasına gönderdiği topu arka direkte iyi takip eden En-Nesyri skoru eşitledi. Bu golden sonra oyunun kontrolü tamamen Fenerbahçe'ye geçti. 53'te sahneye yine En-Nesyri çıktı. Golcü oyuncu, köşe atışından gelen topa iyi yükselerek kafayla durumu 2-1'e getirdi.

OYUNDAN MEMNUN OLDUM

Bu golün şaşkınlığı devam ederken, Oğuz Aydın sağ çaprazdan sert vurdu ve kaleci Lis beklemediği anda golü kalesinde gördü.Göztepeli oyuncular skor 3-1 olduktan sonra biraz bocaladı ama yine de toparlanmayı başardı. Fenerbahçe de rakibinin gücünü bilerek kontrolü elinde tutmaya çalıştı. Sarı-kırmızılılar oyuna ortak olmaya çalışırken 82'de Romulo'nun asistinde Miroshi kafayla topu ağlara gönderdi ve durumu 3-2 yaptı. Son dakikalarda baskı kurdular ancak savunmasını kapatan ev sahibi gole izin vermedi ve maç 3-2 sona erdi. Ben yine Göztepe'nin oyunundan çok memnun oldum. Göztepe'nin büyük taraftarının takımı hiç yalnız bırakmaması da en büyük kozlarından biri. Göz-Göz'ün bu yenilgiyi unutup önündeki maçlara bakarak Avrupa ve Türkiye Kupası'na odaklanması gerekir. Bir iki transfer yapılırsa bu Göztepe çok can yakar.