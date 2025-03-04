Manisa FK harakiri yaptı

Ligde kendisi gibi tehlikeli bölgeden kurtulmak isteyen ve sıralamada yakın rakibi konumunda bulunan Iğdır FK karşısına evinde mutlak galibiyet parolası ile çıkan ve neredeyse 45. dakikada rakip ceza sahasına gidebilen bir takım nasıl bu ligde tutunabilir? Anlıyorum bütün kötü şartlar aleyhine fakat futbolculara baktığımda bugün hangi takımda olsalar direkt ilk onbirde oynayacak oyuncular. Hep yazdım bu kötü gidişin nedeni ne diye, futbolcular paralarını alamıyor mu ya da hoca mı sorun ne inanın ben de çok merak ediyorum. İlk yarıya baktığımızda Manisa topun arkasına geçip bekleyen takım görüntüsündeydi belki de planları kontradan golü bulmak olabilir diye düşündüm ama onu da göremedim, neredeyse rakip ceza sahasına hiç giremeyen bir takım vardı. Ayrıca ilk yarıda Iğdır FK'nın kaçırdığı en az 2 net gol pozisyonu vardı. Oyun kuran, organize atak geliştiren ve gole yakın olan taraf ilk yarıda Iğdır FK oldu.

OYUNCULARIN DERMANI KALMAMIŞ

İkinci yarıda da ilk yarıdaki oyunun bir kopyasını izledik. Topa sahip olan ve ataklar geliştiren bir Iğdır FK vardı ki golü de buldu. Manisa'da son maçlarda olduğu gibi oyuncularda "bitse de gitsek" modu hakimdi. organize atağın olmadığı, hücumlarda fiziksel güçsüzlüğün izleyiciye yansıdığı bir Manisa vardı. Iğdırlı oyuncular ceza sahasında biraz daha becerikli olsalar sahadan farklı galibiyetle ayrılabilirlerdi, fakat Manisalı oyuncuların isteksiz, fiziksel ve mental açıdan oyundan düşmüş hallerine bir nebze ayak uydurdular diyebiliriz. Bu maçın sonucunda yaşadığı mağlubiyetle maç fazlasıyla 18inci sıraya yerleşmiş ve gelecek maçlar adına malesef hiç umut vermeyen bir Manisa FK var karşımızda. Yönetim ve teknik kadro artık ne yaparlar da bu takımı tekrar canlandırırlar bilinmez fakat takımın şu 90 dakikadaki halini görünce şarkıda dediği gibi "Malesef ruhu yok" dizeleri geliyor aklımıza.