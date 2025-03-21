Manisa FK umut dolu

Bir kez daha hoca değişikliğine giden Manisa'da Taner Aşkın'ın göreve gelmesiyle yaşanan toparlanma Pendik maçıyla kendini daha da belli etti ve ligde kalma umutlarını ve inancı biraz daha arttırdı. Son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle zor günler geçiren ve düşme potasından kurtulamayan Manisa FK böylelikle 4 maç sonra galibiyetle tanıştı ve ölü toprağını da üstünden atmış oldu.

TANER HOCA ÖZGÜVEN AŞILAMIŞ

Daha önceki maçlarda bu takımdaki özgüven ve inanç eksikliğini birçok kez vurgulamıştım. Taner hocanın gelişiyle bu anlamda oyuncularda bir toparlanma görüyorum. Ligde kalma adına umutlu ve mücadeleyi sürdüren bir yapıdaydılar. Bu inanç ve iştah Pendik maçındaki gibi sürerse lige tutunmak Manisa için mümkün olabilir. Hoca da bunun farkında ve milli arayı özellikle mental anlamda oyuncuları önündeki ölüm kalım maçları için hazırlamakla geçirecektir. Ayrıca kendi oyun planını da takıma bir an önce yansıtabilmesi adına bu milli aranın zamanlaması çok iyi oldu diye düşünüyorum. Umarım sezon başından beri saha içinde ve dışında birçok sorunla uğraşıp bazılarını çözen bazılarını da takımda değişiklik yaparak çıkış arayan Ege temsilcimiz için bu emeklerin sonunda sonuç ligi iyi bir yerde bitirmek olur

MINCHEV FARKINI ORTAYA KOYDU

Devre arasında Ümraniye'den transfer edilen 29 yaşındaki forvet, Pendik maçında takımını sırtlayan isim olurken önümüzdeki maçlar için de Manisa FK'nın en önemli kozu olacağa benziyor. Bulgar golcü, deplasmanda 6-0 kazanılan Y. Malatyaspor maçında da 1 kez ağları havalandırmıştı. Ege ekibinde 9 karşılaşmada forma giyen tecrübeli isim bu süreçte rakip ağları 3 kez havalandırırken, toplamda da 9 gole ulaştı