Bodrum çarpıldı

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Bodrum FK, Fenerbahçe önünde dağıldı.

Düşme hattından uzakta yer almak isteyen yeşil-beyazlılarda zorlu maç öncesinde as kaleci Diogo Sousa kart cezalısı olduğu için maçta görev alamadı.

Bodrum FK'nın ikinci kalecisi Gökhan Akkan'ın sakatlığı bulunurken, üçüncü alternatif olan Kerem Yusuf Ersunar'ın ise kolunun çıkmasından dolayı maç sabahında kadrodan çıkarıldı. U19 takımı kalecisi Rüzgar Mehmet Adıyaman görev yaptı ve performansıyla alkışı hak etti.

MAÇ İLK YARIDA BİTTİ

Ligde şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe'nin, istekli ve arzulu olması normal idi. Zaten maçın hemen başında Skriniar golü attı. 31. dakikada VAR uyarısı ile Bodrum FK beraberliği buldu. Beraberlik golünden sonra herkes Bodrum FK'nın maça ortak olmasını beklerken Fenerbahçe'nin golleri peş peşe geldi. Bodrum FK'nın golünün santrasında Fenerbahçe tekrar öne geçti. Bu golden sonra Fenerbahçe bir gol daha buldu ve ilk yarının 3-1 bitmesi beklenirken Talisca'nın penaltı golü aslında maçı bitirdi.

KALAN MAÇLARA ODAKLANMALI

Karşılaşmanın ikinci yarısına skor üstünlüğünü eline alarak çıkan Fenerbahçe kontrollü bir oyunu tercih etti ve Bodrum'dan istediğini alıp İstanbul'a döndü.

Bodrum FK'nın Fenerbahçe'den puan alması, hele ilk kez Süper Lig'de forma giyen genç kalecisi ile oldukça zordu.

Artık bu maç geride kaldı, düşme hattı ile puan farkı da kapandı. Bodrum FK'nın bu karşılaşmayı acil olarak unutması ve kalan maçlarına konsantre olması gerekiyor.

Zira lig maratonunda son yaklaşıyor ve Bodrum'un acil puanlara ihtiyacı var.