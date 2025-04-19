Göztepe, Beşiktaş’ı elinden kaçırdı

11 maçtır dışarıda evinde kazanamayan Göztepe, bu yıl hem lig hemde kupada mağlup ettiği Beşiktaş'ı seyircisi önünde mutlak mağlup etmek için sahaya çıktı.

Takımın ilk on bir de baktığımda fazla sürpriz yok. Bulgar hoca Stoilov tek forvete dönmüş bence çok normal çünkü Antonio Denis Doğan Erdoğan ile David Tijanic güçlendirmiş. Beşiktaş'ın çusta ayaklar Rafael Silva ve Gedson Fernandes önlem almış gözüküyor. hoca bütün planları önce durdurup sonra gol atmayı düşünmüş ve maça öylede başladı. Göztepe'nin sol kanadı özelikle Chamberlain bindirmeleri sonucu usta ayak Rafael Silva cezasahinda boşluk bulunca düzgün vuruşla Beşiktaş'ı öne geçirdi. Golden sonra toparlanan Göz Göz baskıyı arttı uzaktan David Tijanic topu direkte patladı. Şu gözüktü futbolcuların üstünde baskı hissediyorlar ve final pasları bir türlü yapamadılar. Beşiktaş'ın hocası SOLSKJEAR iki maçta dersini iyi çalışmış ki iki stoperi Romulo adım adım markaj vermiş dar alan oyun oynayıp top yaptırmay hata oyunu zorlamayı planlanmış.

İlk yarının sonuna doğru mutlak gol pozisyonlarını değerlendiremeyen özellikle Emerson'un karşı karşıya kaçırdığı var saç baş yoldurdu. Göztepe, İkinci yarı öyle bir başlangıç yaptı ki Beşiktaş'ı sahasına hapsetti desem abartmış olmam. Son günlerde eleştirilen 36 yaşındaki İsmail Köybaşı öyle bir gol attı ki Mert Günok topu kalesinde gördü. Şunu söylemek istiyorum bu takım sahaya her şeyin sahaya verdiğinde gerçekten bence yenemeyecegi takım yok.